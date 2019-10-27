В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Ливана и Иордании

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки из Ливана и Иордании, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, Свыше 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки из Ливана и Иордании, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 322 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 305 человек (женщин – 92, детей – 155), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 017 человек (женщин – 305, детей – 519)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в места постоянного проживания в течение суток вернулись четыре беженца.

За прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям САР выдана 1 тысяча продовольственных наборов общим весом 4,9 тонны: в Алеппо (провинция Алеппо) и в Хшаме (провинция Дейр-Эз-Зор) выдано по 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны. Также фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, в ходе которой сирийцам передали тонну хлеба.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 1,7 гектара территории, обнаружено и уничтожено 32 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.