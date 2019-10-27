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РИА Новости

Китайский лайнер Comac ARJ21 совершил первый международный рейс

10:34 27.10.2019
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© Фото : АО "Международный аэропорт Владивосток"Самолёт Comac ARJ21-700 приземлился во Владивостоке
Самолёт Comac ARJ21-700 приземлился во Владивостоке
© Фото : АО "Международный аэропорт Владивосток"
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Китайский авиалайнер Comac ARJ21-700 авиакомпании Chengdu Airlines совершил свой первый международный рейс, открыв новое направление по маршруту Владивосток-Харбин, сообщает Международный аэропорт Владивосток.
"Международный аэропорт Владивосток сообщает об открытии нового направления Владивосток-Харбин, прямые рейсы будет выполнять авиакомпания Chengdu Airlines на воздушных судах Comac ARJ21-700. Владивосток стал первым аэропортом в мире и России, принявшим этот тип воздушного судна", - говорится в сообщении аэропорта.
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Первый рейс был совершен в субботу - китайский авиалайнер вылетел из аэропорта Тайпин города Харбина и приземлился в международном аэропорту Владивостока. Полеты по маршруту Владивосток – Харбин авиакомпания Chengdu Airlines будет выполнять два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет из Владивостока будет регулярно выполняться в 23 часа местного времени (16.00 по мск). Время в полете займет 1,5 часа.
Авиапарк Chengdu Airlines насчитывает более десяти Comac ARJ21-700, рассчитанных на 90 мест эконом-класса и восемь или шесть мест бизнес-класса.
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"В этом году мы сделали акцент на продвижение Владивостока среди китайских туристов, поток которых неуклонно растет. Аэропорт ведет постоянную работу по привлечению авиакомпаний из Китая, и мы рады приветствовать нового партнера – Chengdu Airlines. Всего в 2019 год аэропорт Владивосток привлек трех авиаперевозчиков КНР. Это Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlines и теперь – Chengdu Airlines. Кроме того, во Владивосток традиционно выполняет рейсы крупнейший китайский перевозчик China Southern", - приводятся в сообщении слова директора по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александра Боброва.
Comac ARJ21-700 стал первым реактивным самолетом, полностью разработанным в Китае, его коммерческая эксплуатация началась в 2016 году. По данным сайта разработчика, всего получено 596 заказов на лайнер от 22 клиентов.
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ХарбинКитайВладивостокРоссияЭкономика
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