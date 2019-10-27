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РИА Новости

Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя

10:31 27.10.2019 (обновлено: 17:02 27.10.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров процитировал писателя Николая Гоголя, комментируя новость о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
"Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью", — написал он в Telegram.
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Вчера, 07:24Война в Сирии
СМИ сообщили о возможной гибели лидера ИГ* в ходе спецоперации США
Он добавил, что гибель аль-Багдади ничего не меняет, если продолжать делить террористов на плохих и хороших.

"Бен-Ладен мертв, а "Аль-Каида"* жива. Важно полностью очистить Сирию от ИГ*!" — заключил Кадыров.

Ранее СМИ сообщили, что США провели в Сирии спецоперацию против главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Предполагается, что он мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Ликвидация Абу Бакра аль-БагдадиАбу Бакр аль-БагдадиИсламское государствоАль-КаидаРамзан КадыровСирияРоссияСШАВ миреПолитика
Популярные комментарии
Если они его и уничтожили, то только для того, чтобы он не "слил" Мировому Сообществу правду об ИГИЛ и его отцах-основателях из США. Ситуация в Сирии изменилась в худшую для Вашингтона сторону. Убирают подельников. Зачищают за собой.
27 октября, 11:35
Erkin Chokiev
134305011
Ай, Рамзан, красавчик!!!
27 октября, 12:56
ggogorik
2410015
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