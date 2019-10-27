Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров процитировал писателя Николая Гоголя, комментируя новость о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
"Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью", — написал он в Telegram.
Он добавил, что гибель аль-Багдади ничего не меняет, если продолжать делить террористов на плохих и хороших.
"Бен-Ладен мертв, а "Аль-Каида"* жива. Важно полностью очистить Сирию от ИГ*!" — заключил Кадыров.
Ранее СМИ сообщили, что США провели в Сирии спецоперацию против главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Предполагается, что он мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.
*Запрещенная в России террористическая организация