Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя

Он добавил, что гибель аль-Багдади ничего не меняет, если продолжать делить террористов на плохих и хороших.

Ранее СМИ сообщили, что США провели в Сирии спецоперацию против главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Предполагается, что он мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.