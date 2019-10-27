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РИА Новости
Туризм

В Турции россиянка впала в кому, сообщили СМИ

10:26 27.10.2019 (обновлено: 10:58 27.10.2019)
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© Fotolia / Sudok1Медицинское оборудование
Медицинское оборудование
© Fotolia / Sudok1
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Жительница Петербурга во время отдыха в Анталье попала в больницу с отеком головного мозга, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Как рассказала мать пострадавшей, женщине стало плохо утром. В больнице ей поставили диагноз: инфаркт головного мозга. Уточняется, что женщина находится без сознания, на искусственной вентиляции легких.
Пока не закончилась путевка, ее навещала мать. Сейчас отчеты о здоровье пострадавшей приходят близким на английском языке. Медики не дают разрешения на транспортировку женщины в Россию.
Скорая помощь
5 августа, 08:00Туризм
Тур в один конец: почему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
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ТуризмАнталья (провинция)ТурцияРоссияВ мире
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