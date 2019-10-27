В Рязанской области нашли тела трех детей в сгоревшем доме

"Ночью 27 октября после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Сановка Шиловского района Рязанской области, обнаружены трое погибших: две девочки, 2015 и 2019 годов рождения, и их брат, 2018 года рождения", — говорится в сообщении.