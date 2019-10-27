В Рязанской области нашли тела трех детей в сгоревшем доме

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Тела двух девочек и их брата нашли в сгоревшем доме в Рязанской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.
"Ночью 27 октября после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Сановка Шиловского района Рязанской области, обнаружены трое погибших: две девочки, 2015 и 2019 годов рождения, и их брат, 2018 года рождения", — говорится в сообщении.
Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
На место происшествия выехали руководитель следственного управления и следователи. Производится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, а также все причины и обстоятельства пожара и гибели детей.
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