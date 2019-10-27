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РИА Новости

В Рязанской области нашли тела трех детей в сгоревшем доме

09:48 27.10.2019 (обновлено: 13:53 27.10.2019)
4690
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Тела двух девочек и их брата нашли в сгоревшем доме в Рязанской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.

"Ночью 27 октября после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Сановка Шиловского района Рязанской области, обнаружены трое погибших: две девочки, 2015 и 2019 годов рождения, и их брат, 2018 года рождения", — говорится в сообщении.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
На место происшествия выехали руководитель следственного управления и следователи. Производится осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, а также все причины и обстоятельства пожара и гибели детей.
Пожар
22 октября, 18:39РИА Новости
Мать четырех детей погибла в пожаре под Волгоградом
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Следственный комитет РФРоссияРязанская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Если мать в течении 4х лет рожает 3 детей, у меня почему то такие ассоциируются с маргиналами.
27 октября, 10:52
aanshilovskikh
9000310
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