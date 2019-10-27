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РИА Новости

Силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:37 27.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР говорили о 23 нарушениях со стороны украинских силовиков за предыдущие сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 105 единиц", - добавил представитель ведомства.
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