Силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР говорили о 23 нарушениях со стороны украинских силовиков за предыдущие сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 105 единиц", - добавил представитель ведомства.