Силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела

ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в ДНР говорили о 23 нарушениях со стороны украинских силовиков за предыдущие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 16 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.