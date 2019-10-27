Володин поздравил Нарышкина с 65-летием

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина с днём рождения, отметив его вклад в развитие парламентаризма и межпарламентское сотрудничество.

Сергею Нарышкину 27 октября исполняется 65 лет. Он в разное время был главой аппарата и зампредом правительства, министром, руководителем администрации президента, председателем Госдумы. С 2016 года возглавляет Службу внешней разведки РФ, является председателем Российского исторического общества.

"Поздравляю Вас с днем рождения. Вы вносите большой вклад в укрепление российской государственности, обеспечение безопасности и защиту национальных интересов России. Многое сделали для развития парламентаризма и международного сотрудничества", - говорится в поздравительной телеграмме Володина, опубликованной на сайте нижней палаты российского парламента.

Спикер Госдумы отметил, что Российское историческое общество, которое сейчас возглавляет Нарышкин, ведет важную работу по объективному освещению отечественной и мировой истории, сохранению национальной памяти.