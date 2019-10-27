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РИА Новости

В Москве 27 октября может стать самым теплым за всю историю наблюдений

09:28 27.10.2019 (обновлено: 09:29 27.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воскресенье может стать самым теплым 27 октября в Москве за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода будет преимущественно облачная, местами пройдут небольшие дожди. Днём в столице плюс 13-15 градусов, по области от 10 до 15 градусов тепла", - сказал Леус.
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Он отметил, что если температура воздуха в столице достигнет отметки 15 градусов, то это будет рекордно теплое 27 октября.
"Может стать самым теплым. Рекорд за всю историю метеонаблюдений 15 градусов. Вероятность того, что мы до 15 прогреемся невелика, но тем не менее у нас в прогнозе до 15 градусов", - сказал Леус.
Метеоролог также отметил, что будет ветер юго-западный, порывистый, его скорость составит 6-11 метров в секунду, в порывах может достигать 15 метров в секунду. Давление падает, к вечеру барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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