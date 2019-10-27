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РИА Новости

США призвали Южную Корею не отказываться от обмена разведданными с Японией

09:01 27.10.2019
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© AP Photo3-D карта островов Такэсима (Токто), оспариваемых Японией и Южной Кореей, в Национальном музее территории и суверенитета в Токио
3-D карта островов Такэсима (Токто), оспариваемых Японией и Южной Кореей, в Национальном музее территории и суверенитета в Токио
© AP Photo
ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Помощник госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэвид Стилвелл призвал Южную Корею еще раз обдумать свое решение отказаться от продления действия договора с Японией об обмене разведывательной информацией (GSOMIA), передает телеканал NHK.
"Мы бы хотели способствовать тому, чтобы Япония и Южная Корея нашли креативное решение данного вопроса", - заявил в Токио журналистам американский дипломат, подчеркнув при этом, что США не намерены выступать в роли посредника между Сеулом и Токио в этой сфере.
В середине августа Южная Корея объявила об отказе от продления действия договора с Японией об обмене разведывательной информацией (GSOMIA) в ответ на вывод Южной Кореи правительством Японии из списка стран наибольшего благоприятствования в торговле. В начале июля Япония заявила о потере доверия к Южной Корее в связи с попытками Сеула добиться выплат компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался японскими компаниями в годы японского колониализма в Корее 1910-1945 годов.
Порт Пусан в Южной Корее
12 октября, 06:28РИА Новости
Япония и Южная Корея продлили переговоры в рамках спора в ВТО
Соглашение о защите военной информации между двумя странами было подписано в 2016 году. На подписании настаивали США для укрепления военных связей с Японией и Южной Кореей - главными союзниками Вашингтона в Азии. Благодаря этому соглашению Сеул и Токио могли обмениваться напрямую информацией о КНДР без посредничества Соединенных Штатов. Прежде всего в Южной Корее проявляли интерес к снимкам из космоса с японских спутников территории КНДР в связи с испытаниями там баллистических ракет, базирующихся на подводных лодках.
Срок действия текущего соглашения между Южной Кореей и Японией истекает 23 ноября.
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Южная КореяЯпонияСШАВ мире
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