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РИА Новости

Первый международный рейс вылетел из нового аэропорта Пекина "Дасин"

08:52 27.10.2019
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© Фото : предоставлено правительством ПекинаНовый аэропорт Пекина, открывающийся в 2019 году
Новый аэропорт Пекина, открывающийся в 2019 году
© Фото : предоставлено правительством Пекина
ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Первый международный рейс в воскресенье вылетел из нового международного аэропорта китайской столицы "Дасин", говорится в заявлении аэропорта.
Первым международным вылетом стал рейс CA757 Air China в Бангкок, который вылетел в 7.50 по местному времени (2.50 мск).
Сообщается, что в скором времени число авиакомпаний, базирующихся в новом пекинском аэропорту, достигнет 15, из них 7 китайских и 8 иностранных.
Международный аэропорт Пекина "Дасин" официально начал работу в Пекине в конце сентября. Строительство аэропорта, которое началось пять лет назад, завершилось 30 июня этого года.
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20 августа, 07:37РИА Новости
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Аэропорт расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. У него четыре взлетно-посадочные полосы, и в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Кроме того, к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год.
"Дасин" позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире. Его крыша уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Кроме того, "Дасин" - крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.
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ПекинКитайВ мире
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