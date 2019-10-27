Первый международный рейс вылетел из нового аэропорта Пекина "Дасин"

ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Первый международный рейс в воскресенье вылетел из нового международного аэропорта китайской столицы "Дасин", говорится в заявлении аэропорта.

Первым международным вылетом стал рейс CA757 Air China в Бангкок, который вылетел в 7.50 по местному времени (2.50 мск).

Сообщается, что в скором времени число авиакомпаний, базирующихся в новом пекинском аэропорту, достигнет 15, из них 7 китайских и 8 иностранных.

Международный аэропорт Пекина "Дасин" официально начал работу в Пекине в конце сентября. Строительство аэропорта, которое началось пять лет назад, завершилось 30 июня этого года.

Аэропорт расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. У него четыре взлетно-посадочные полосы, и в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Кроме того, к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год.