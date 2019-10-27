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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

08:11 27.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, в пятницу 25 октября украинские силовики не открывали огонь по территории ЛНР.
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26 октября, 15:48РИА Новости
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"За 26 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 82 миллиметра по подконтрольному ЛНР населенному пункту Нижнее Лозовое.
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