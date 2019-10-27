В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.

ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, в пятницу 25 октября украинские силовики не открывали огонь по территории ЛНР.

"За 26 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал собеседник агентства.