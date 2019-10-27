Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T08:10Z
https://ria.ru/20191027/1560264604.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148724/33/1487243359_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_ce12c7e266d2e9714ad687d3c5b02b21.jpg
РИА Новости

В Китае четыре человека погибли в результате обрушения на угольной шахте

08:10 27.10.2019
364
© Flickr / Zixi WuПровинция Сычуань, КНР
Провинция Сычуань, КНР
© Flickr / Zixi Wu
Провинция Сычуань, КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли, один пострадал, двое числятся пропавшими без вести в результате обрушения на угольной шахте в китайской юго-западной провинции Сычуань, говорится в заявлении правительства уезда Гулинь городского округа Лучжоу.
Инцидент произошёл в субботу около 10.37 по местному времени (5.37 мск), когда во время ремонтных работ по укреплению потолка на шахте он внезапно обрушился, в результате 7 человек оказались под завалами.
Спасателям к настоящей моменту удалось обнаружить тела четырёх человек, ещё одного человека удалось спасти, он находится в больнице.
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
26 октября, 17:10РИА Новости
В Армении рабочий погиб из-за обрушения слоя земли
Причина инцидента пока не установлена, поиски пропавших продолжаются.
112500
Обсудить 0
КитайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
СМИ: в Техасе два человека погибли и 20 пострадали в результате стрельбы
РИА
Новости
Афганские военные в провинции Фарьяб
Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара
Горные гориллы, Руанда
В Африке туристы заражают вымирающих горилл болезнями, делая селфи
Взрыв автомобиля в армянском селе Антарут
В Армении два человека погибли при взрыве машины
Лента
новостей
Вертолет
В Колумбии шесть человек погибли в результате крушения вертолета
Автомобили скорой помощи
В Ингушетии пять человек отравились угарным газом в частном доме
Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
В Японии почти 4,5 тысячи человек не могут вернуться домой после тайфуна
Легкомоторный самолет Cessna 172
В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета
Видео с места пожара в Рязанской области
В Рязанской области нашли тела трех детей в сгоревшем доме
Новый аэропорт Пекина, открывающийся в 2019 году
Первый международный рейс вылетел из нового аэропорта Пекина "Дасин"
Лодка с мигрантами в Средиземном море
Афины опровергли заявление главы МИД Турции об обстреле лодок с мигрантами
Полицейский во время акции протеста в туристическом районе Гонконга, Китай. 27 октября 2019
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
В Афганистане пять детей погибли и один пострадал при взрыве бомбы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Океанографическое судно "Адмирал Владимирский" отправится в Антарктиду
01:10В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
01:08Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол в США объяснил, почему против Бутиной были приняты столь жесткие меры
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
00:14Военные Скандинавии выполнят наблюдательный полет над Россией
Лента новостейМолния