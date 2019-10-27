Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T10:11Z
https://ria.ru/20191027/1560264303.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153063/37/1530633711_0:190:3648:2242_1036x0_80_0_0_bede35a10dac512c46863b4b4f5ee512.jpg
РИА Новости

В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета

07:34 27.10.2019 (обновлено: 10:11 27.10.2019)
6308
CC BY 2.0 / flightlog / Cessna 172Легкомоторный самолет Cessna 172
Легкомоторный самолет Cessna 172
CC BY 2.0 / flightlog / Cessna 172
Легкомоторный самолет Cessna 172. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Спасатели в Пермском крае возобновили поиски пропавшего накануне частного легкомоторного самолета, сообщили РИА Новости в МЧС.
Утром в субботу частный легкомоторный самолет Cessna пропал после вылета с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района в направлении аэродрома в поселке Фролы. По предварительным данным МЧС, на борту самолета был один пилот.
"Поисково-спасательные работы возобновлены в 06:30 мск", — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего к поискам привлечены 102 человека и 46 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра.
Пассажирский самолет в небе
26 октября, 22:52РИА Новости
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
4211020
Обсудить 0
Ми-8МЧС РФРоссияПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
РИА
Новости
Полиция
В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Лента
новостей
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
СМИ сообщили о возможной гибели лидера ИГ* в ходе спецоперации США
Военнослужащий с противотанковой ракетной системой
Аналитик из США предложил захватить Калининград при конфликте НАТО и России
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о "войне с Россией"
Угольный карьер
Украинской экономике предрекли сильный удар из-за дешевого российского угля
Взрыв автомобиля в армянском селе Антарут
В Армении два человека погибли при взрыве машины
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Океанографическое судно "Адмирал Владимирский" отправится в Антарктиду
01:10В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
01:08Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро
00:54В Брюсселе пройдут переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕК
00:48В Таджикистане военные стран ОДКБ отработают миротворческую операцию
00:45ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ
00:44Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
00:42Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана
00:40Демпфер в нефтянке даст бюджету два триллиона рублей при цене нефти $40
00:39Посол России объяснил жесткие меры Вашингтона против Бутиной
00:34В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю
00:31Антонов объяснил, почему Россия "обречена" на сотрудничество с США
00:31В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
00:30"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
00:30"Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
00:23Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
00:23В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
00:21В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
00:17Посол в США прокомментировал российско-американские отношения
00:14Военные Скандинавии выполнят наблюдательный полет над Россией
Лента новостейМолния