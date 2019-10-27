В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Спасатели в Пермском крае возобновили поиски пропавшего накануне частного легкомоторного самолета, сообщили РИА Новости в МЧС.
Утром в субботу частный легкомоторный самолет Cessna пропал после вылета с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района в направлении аэродрома в поселке Фролы. По предварительным данным МЧС, на борту самолета был один пилот.
"Поисково-спасательные работы возобновлены в 06:30 мск", — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего к поискам привлечены 102 человека и 46 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра.
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