В Японии почти 4,5 тысячи человек не могут вернуться домой после тайфуна

ТОКИО, 27 окт — РИА Новости. Почти 4,5 тысячи человек продолжают находиться в эвакуационных центрах спустя две недели после обрушившегося на Японию мощного тайфуна "Хагибис", свидетельствуют данные на сайте кабинета министров страны.

По последним оценкам, более 77 тысяч жилых домов в 21 префектуре страны были частично повреждены или полностью разрушены. Наиболее сильные повреждения отмечены в префектурах Фукусима, Ибараки и Иватэ. Без водопроводной воды до сих пор остаются около пяти тысяч домов.

Сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун, сопровождавшийся шквалистыми ветрами и ливнями, обрушился на Японию 12 октября. Циклон привел к выходу из берегов десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря. Кроме этого, к настоящему времени был зафиксирован 661 случай обрушения земляных пород в 20 префектурах.