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РИА Новости

В Японии почти 4,5 тысячи человек не могут вернуться домой после тайфуна

07:29 27.10.2019 (обновлено: 09:14 27.10.2019)
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© REUTERS / KyodoПоследствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония
© REUTERS / Kyodo
Последствия тайфуна Хагибис в Нагано, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 27 окт — РИА Новости. Почти 4,5 тысячи человек продолжают находиться в эвакуационных центрах спустя две недели после обрушившегося на Японию мощного тайфуна "Хагибис", свидетельствуют данные на сайте кабинета министров страны.
По последним оценкам, более 77 тысяч жилых домов в 21 префектуре страны были частично повреждены или полностью разрушены. Наиболее сильные повреждения отмечены в префектурах Фукусима, Ибараки и Иватэ. Без водопроводной воды до сих пор остаются около пяти тысяч домов.
Сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун, сопровождавшийся шквалистыми ветрами и ливнями, обрушился на Японию 12 октября. Циклон привел к выходу из берегов десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря. Кроме этого, к настоящему времени был зафиксирован 661 случай обрушения земляных пород в 20 префектурах.
По последним данным, жертвами наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, стали 88 человек, еще семь остаются пропавшими без вести, количество пострадавших превысило 400.
Последствия тайфуна Хагибис в Японии
20 октября, 13:04Радио Sputnik
В Японии задействуют все силы для поиска пропавших после тайфуна "Хагибис"
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Тайфун "Хагибис"ЯпонияТокиоВ мире
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