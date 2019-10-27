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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны доставило в Сирию десятки бронеавтомобилей для военной полиции

06:59 27.10.2019 (обновлено: 10:43 27.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минобороны России доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции, сообщила пресс-служба российского силового ведомства.
Ранее Минобороны сообщило, что порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, чтобы помочь отвести курдские отряды от границы с Турцией.
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"На авиабазу Хмеймим в Сирии самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены десятки бронеавтомобилей, на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи в районах сирийско-турецкой границы. Бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У" доставлены в Сирию с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края", — говорится в сообщении.
Отмечается, что бронеавтомобили предназначены для перевозки личного состава и установки различного оборудования или систем вооружений, оборудованы бортовой информационно-управляющей системой, а также кондиционерами.
Кроме того, добавляется, что военная полиция уже приступила к оказанию помощи в обеспечении безопасности населения.
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Война в СирииВоздушно-космические силы РоссииИл-76Министерство обороны РФСирияРоссияВ мире
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Господин Гражданин
1184907
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27 октября, 14:23
Игорь Доровских
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