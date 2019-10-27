Минобороны доставило в Сирию десятки бронеавтомобилей для военной полиции

Бронеавтомобили военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе. Архивное фото

Бронеавтомобили военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минобороны России доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции, сообщила пресс-служба российского силового ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, что порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, чтобы помочь отвести курдские отряды от границы с Турцией.

"На авиабазу Хмеймим в Сирии самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены десятки бронеавтомобилей, на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи в районах сирийско-турецкой границы. Бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У" доставлены в Сирию с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бронеавтомобили предназначены для перевозки личного состава и установки различного оборудования или систем вооружений, оборудованы бортовой информационно-управляющей системой, а также кондиционерами.