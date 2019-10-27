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РИА Новости

В КНДР прокомментировали отношения между Пхеньяном и Вашингтоном

06:08 27.10.2019 (обновлено: 06:12 27.10.2019)
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© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Дружественные личные отношения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом не могут служить гарантией для недопущения обострения отношений между странами, такое мнение председателя северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ён Чхоля было обнародовано в воскресенье Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
"Отношения между КНДР и США могли бы уже неоднократно испортиться из-за враждебных и ошибочных действий со стороны США, но сохраняются благодаря дружеским отношениями между Председателем госсовета Ким Чен Ыном и президентом Трампом. Но всегда существует предел", - говорится в сообщении.
Ким Ён Чхоль подчеркнул, что "США серьезно заблуждаются, если рассчитывают пережить конец этого года, спекулируя на близких личных отношениях между президентом (Трампом – ред.) и Председателем (Ким Чен Ыном – ред.), чтобы потянуть время".
"Дружественные отношения между главами КНДР и США ни в коем случае не могут не брать в расчет общественное мнение и не являются гарантией недопущения обострения отношений между странами", - добавил он.
КНДР
24 октября, 02:40РИА Новости
КНДР надеется на "мудрое" решение США до конца года
Председатель северокорейского комитета также выразил надежду на то, чтобы "прекрасное дипломатическое выражение "нет ни вечного друга, ни вечного врага" не превратилось в фразу "нет вечного друга, но есть вечный враг".
Ранее на этой неделе советник МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что КНДР по-прежнему надеется на преодоление всех препятствий в отношениях с США и рассчитывает увидеть изменение подходов Вашингтона до конца года.
После безрезультатного окончания рабочих переговоров представителей США и КНДР в Стокгольме северокорейский спецпосланник Ким Мён Гиль уже заявлял, что "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР. Американская сторона опровергла это заявление, отметив, что дискуссии были "хорошими" с рядом новых "креативных идей". Позже МИД КНДР заявил, что, если США не избавятся от "враждебной политики", не предложат реалистичного решения по денуклеаризации и гарантий безопасности до конца года, Северная Корея не будет продолжать переговоры.
Также на этой неделе спецпосланник МИД Швеции Кент Харстедт сообщил, что его страна планирует в ближайшие недели пригласить США и КНДР провести на новую рабочую встречу. Он положительно оценил перспективы продолжения переговоров, заявив, что обе стороны настроены на то, чтобы воспользоваться открывшейся исторической возможностью. Однако, по его словам "этот шанс не будет длиться вечно" и "сторонам необходимо учитывать внутренние политические графики, (потом) общая ситуация может поменяться".
Стокгольмская ратуша и башня Риддархольмской церкви (на дальнем плане слева направо) в Стокгольме
23 октября, 09:04РИА Новости
Швеция в ближайшие недели вышлет США и КНДР приглашение на новые переговоры
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МИД КНДРДональд ТрампКНДРСШАВ мире
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