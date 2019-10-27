Рота российских военных полицейских прибыла в Кобани на севере Сирии

КОБАНИ (Сирия), 27 окт - РИА Новости. В город Кобани на севере Сирии прибыли российские военные полицейские, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков.

Они вместе с турецкими коллегами будут патрулировать территорию и контролировать режим соблюдения тишины.

Елсуков рассказал, что жители Кобани приветливо встретили появление российских военных, "все были очень рады", проезжающие мимо машины сигналили, "все выставляли (большие) пальцы вверх".

Офицер также отметил, что курдские отряды самообороны после прихода сирийских войск "освобождают свои позиции для того, чтобы сирийские войска заняли передний край обороны".

Согласно пункту 5 меморандума, который ранее подписали президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган, российские и сирийские военные будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы за пределами зоны, на которой проводилась военная операция Анкары.