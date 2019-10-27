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РИА Новости
Война в Сирии

Рота российских военных полицейских прибыла в Кобани на севере Сирии

05:43 27.10.2019 (обновлено: 09:01 27.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии. Архивное фото
КОБАНИ (Сирия), 27 окт - РИА Новости. В город Кобани на севере Сирии прибыли российские военные полицейские, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков.
Они вместе с турецкими коллегами будут патрулировать территорию и контролировать режим соблюдения тишины.
Елсуков рассказал, что жители Кобани приветливо встретили появление российских военных, "все были очень рады", проезжающие мимо машины сигналили, "все выставляли (большие) пальцы вверх".
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
26 октября, 22:05Война в Сирии
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Офицер также отметил, что курдские отряды самообороны после прихода сирийских войск "освобождают свои позиции для того, чтобы сирийские войска заняли передний край обороны".
Согласно пункту 5 меморандума, который ранее подписали президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган, российские и сирийские военные будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы за пределами зоны, на которой проводилась военная операция Анкары.
Отвод должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября. После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
2420022
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Война в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРоссияВ мире
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