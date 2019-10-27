Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Красная икра в России, несмотря на снижение вылова лососевых в этом году, вряд ли подорожает к Новому году сильнее обычного, сообщили РИА Новости эксперты рынка. Хотя определенный рост цен может быть, запасаться икрой впрок они не рекомендуют.

"Прогнозировать какой-то серьезный рост на икру я бы вообще не стал, потому что его, скорее всего, не будет. А если и будет, то минимальный, ввиду большого предложения по прошлому году и снижения цены, по крайней мере, на горбушу", — сказал управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

"Запасаться икрой лососевых впрок я не рекомендую. Лучше купить свежую, недавно расфасованную икру ближе к праздникам, чем рисковать при ее хранении в бытовом холодильнике", — говорит руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова.

По оценке Березнюка, ежегодная потребность внутреннего рынка в красной икре составляет порядка 15 тысяч тонн, и этот спрос, с учетом остатков прошлого года и текущего вылова, легко удовлетворить в полном объеме. "Дефицита нет, даже несмотря на меньший объем вылова. Поэтому, несмотря на повышение цены в отгрузке до 10%, не думаю, что к Новому году будет какой-то повышательный тренд из-за меньшей путины и что цены катастрофически превысят прошлогодние", — сказал эксперт.

Объем производства красной икры в России по итогам 2018 года составил 22,2 тысячи тонн. В 2019 году, по оценке Березнюка, ее может быть заготовлено 18-20 тысяч тонн. Он отметил, что за октябрь закупочные цены выросли на 5-10%, — это сезонный рост перед Новым годом, который так или иначе транслируется в розничные цены.

Кирова обращает внимание, что продажа в августе-сентябре остатков красной икры, возникших вследствие рекордного вылова лососевых в 2018 году, не позволила ценам резко подскочить. Но теперь дальневосточная путина почти завершена, и цены начинают формироваться согласно выловленным объемам: икра горбуши в розницу стоит примерно на 15% больше прошлого года, икра кеты, не пользовавшаяся год назад большим спросом, — на 15-20% больше. "К Новому году мы ожидаем стандартный рост цен — еще на 15%", — добавила эксперт.

Между тем, благодаря рекордному улову лососевых 2018 года, красная икра в декабре подешевела в два раза, говорил ранее журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. К лету оптовые цены были ниже прошлогодних показателей примерно на четверть, сообщали РИА Новости эксперты.