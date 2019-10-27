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РИА Новости

Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году

03:40 27.10.2019 (обновлено: 11:55 27.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Красная икра в России, несмотря на снижение вылова лососевых в этом году, вряд ли подорожает к Новому году сильнее обычного, сообщили РИА Новости эксперты рынка. Хотя определенный рост цен может быть, запасаться икрой впрок они не рекомендуют.
"Прогнозировать какой-то серьезный рост на икру я бы вообще не стал, потому что его, скорее всего, не будет. А если и будет, то минимальный, ввиду большого предложения по прошлому году и снижения цены, по крайней мере, на горбушу", — сказал управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
"Запасаться икрой лососевых впрок я не рекомендую. Лучше купить свежую, недавно расфасованную икру ближе к праздникам, чем рисковать при ее хранении в бытовом холодильнике", — говорит руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова.
По оценке Березнюка, ежегодная потребность внутреннего рынка в красной икре составляет порядка 15 тысяч тонн, и этот спрос, с учетом остатков прошлого года и текущего вылова, легко удовлетворить в полном объеме. "Дефицита нет, даже несмотря на меньший объем вылова. Поэтому, несмотря на повышение цены в отгрузке до 10%, не думаю, что к Новому году будет какой-то повышательный тренд из-за меньшей путины и что цены катастрофически превысят прошлогодние", — сказал эксперт.
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Объем производства красной икры в России по итогам 2018 года составил 22,2 тысячи тонн. В 2019 году, по оценке Березнюка, ее может быть заготовлено 18-20 тысяч тонн. Он отметил, что за октябрь закупочные цены выросли на 5-10%, — это сезонный рост перед Новым годом, который так или иначе транслируется в розничные цены.
Кирова обращает внимание, что продажа в августе-сентябре остатков красной икры, возникших вследствие рекордного вылова лососевых в 2018 году, не позволила ценам резко подскочить. Но теперь дальневосточная путина почти завершена, и цены начинают формироваться согласно выловленным объемам: икра горбуши в розницу стоит примерно на 15% больше прошлого года, икра кеты, не пользовавшаяся год назад большим спросом, — на 15-20% больше. "К Новому году мы ожидаем стандартный рост цен — еще на 15%", — добавила эксперт.
Между тем, благодаря рекордному улову лососевых 2018 года, красная икра в декабре подешевела в два раза, говорил ранее журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. К лету оптовые цены были ниже прошлогодних показателей примерно на четверть, сообщали РИА Новости эксперты.
По данным Росрыболовства, на 22 октября объем добычи тихоокеанского лосося составил около 492 тысяч тонн, что на 40% выше показателя на аналогичную дату 2017 года. Вылов лосося сравнивают по четным и нечетным годам из-за биологических циклов рыбы. В нечетном 2017 году его объем составил 351 тысячу тонн, а по итогам 2018 года он достиг исторического рекорда, превысив 676 тысяч тонн.
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