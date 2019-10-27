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РИА Новости

"Двойник" Зеленского озвучил вопрос, который хотел бы ему задать

03:17 27.10.2019 (обновлено: 11:21 27.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В эфир программы "Центрального телевидения" на НТВ пригласили "двойника" президента Украины Владимира Зеленского Умида Исабаева и спросили, какой бы вопрос он задал главе государства, если бы у него была такая возможность.
"Почему вы на меня похожи?" — сказал Исабаев.
Он признался, что узнал о сходстве во внешности, когда Зеленский стал президентом. Также, по словам Исабаева, с ним нередко просят сфотографироваться.
Ранее в эфире передачи "60 минут" по телеканалу "Россия 1" показали сюжет о мужчине, который внешне похож на Зеленского. Автомаляр Умид Исабаев из Узбекистана заявил, что готов подменить украинского лидера на сцене, пока тот находится на высшем государственном посту, но признался, что не будет сниматься в сценах, "где надо свинью кушать".
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
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Владимир ЗеленскийУзбекистанРоссияУкраинаОбществоВ мире
Популярные комментарии
Так и Зеленскому свинью кушать нельзя. Правда якшаясь с нациками, он чуть чуть забыл, что он еврей. Но они ему напомнят. Бьют ведь не по должности, а по роже.
27 октября, 03:36
Сергей Ростовцев
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