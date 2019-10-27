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РИА Новости

Экс-посол Австрии назвал условие для снятия санкций Евросоюза против России

03:08 27.10.2019 (обновлено: 12:03 27.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 27 окт — РИА Новости, Маргарита Костив. Для отмены антироссийских санкций необходимо, чтобы за это выступила группа стран Евросоюза, заявил РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр.
По его словам, ограничения можно легко ввести, но отменить их уже сложно: до сих пор не удалось получить поддержку большинства в ЕС даже за пошаговую отмену этих мер.
"Многие страны не рады: мы не рады, итальянцы, частично немецкая промышленность. Но политически продвинуться не получается. В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: "Я не участвую в этих санкциях". Таким образом им придет конец, но вместе с ними и тому, кто это скажет. Поэтому никто и не отваживается. Нужна группа стран, которая выступит против. Все не так просто", — считает Бауэр.
Он указал на то, что санкции частично вредят России, но и частично идут на пользу — например, в том, что касается продовольствия, сейчас на рынке представлено гораздо больше российских продуктов, чем раньше. "Конечно, санкции вредят и европейцам, но не американцам", — добавил собеседник агентства.
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Бауэр был послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические меры против России до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.
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Санкции в отношении РоссииЕвросоюзМоскваАвстрияВ мире
Популярные комментарии
Никогда не кончатся. Они проиграли войну. А признавать поражение они не умеют.
27 октября, 05:23
M1Miron 1
3821002
Президент и Премьер не раз заявляли, что санкции нам на пользу. Так что, за отмену санкций, могут ратовать только враги России.
27 октября, 05:30
НЕНикита Ермаков
2252009
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