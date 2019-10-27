Врачи объяснили, почему не следует возвращать переход на зимнее время

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Адаптация организма при переходе на зимнее время занимает от одной до трех недель, поэтому лучше не возвращаться к практике перевода стрелок, считают опрошенные РИА Новости врачи.

В ночь с субботы на воскресенье в Европе переходят на зимнее время, стрелки часов переведут на час назад. В России сезонный перевод часов отменили в 2011 году. Тогда в ночь на 27 марта страна перешла на постоянное летнее время, но это вызывало недовольство, так как зимой солнце вставало слишком поздно. В результате в 2014 году стрелки часов перевели на час назад — на постоянное зимнее время.

"Я считаю, не нужно переводить. <…> Самый тяжелый перевод времени — это когда в сторону уменьшения сна идет. Если часы переведут, как говорится, не налево, а направо, то человек будет меньше спать и, естественно, быстрее уставать", — рассказал заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко.

В свою очередь, врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что перестройка человека на новое время занимает от одной до трех недель. По ее словам, при переводе стрелок у человека может возникать психологический дискомфорт.

"Легковозбудимые люди могут страдать бессонницей ночью или, наоборот, повышенной сонливостью днем. Так как психологически человек испытывает дискомфорт: кто-то не успел перевести часы, опоздал на встречу, кто-то не может понять время вылета самолета, например, если предстоит перелет", — пояснила она.