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РИА Новости

Врачи объяснили, почему не следует возвращать переход на зимнее время

03:06 27.10.2019 (обновлено: 12:00 27.10.2019)
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© Depositphotos / LondondepositДевочка-подросток перед телевизором
Девочка-подросток перед телевизором
© Depositphotos / Londondeposit
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Адаптация организма при переходе на зимнее время занимает от одной до трех недель, поэтому лучше не возвращаться к практике перевода стрелок, считают опрошенные РИА Новости врачи.
В ночь с субботы на воскресенье в Европе переходят на зимнее время, стрелки часов переведут на час назад. В России сезонный перевод часов отменили в 2011 году. Тогда в ночь на 27 марта страна перешла на постоянное летнее время, но это вызывало недовольство, так как зимой солнце вставало слишком поздно. В результате в 2014 году стрелки часов перевели на час назад — на постоянное зимнее время.
"Я считаю, не нужно переводить. <…> Самый тяжелый перевод времени — это когда в сторону уменьшения сна идет. Если часы переведут, как говорится, не налево, а направо, то человек будет меньше спать и, естественно, быстрее уставать", — рассказал заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко.
В свою очередь, врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что перестройка человека на новое время занимает от одной до трех недель. По ее словам, при переводе стрелок у человека может возникать психологический дискомфорт.
Париж под снежным одеялом
Вчера, 00:20РИА Новости
Почти вся Европа переходит на зимнее время
"Легковозбудимые люди могут страдать бессонницей ночью или, наоборот, повышенной сонливостью днем. Так как психологически человек испытывает дискомфорт: кто-то не успел перевести часы, опоздал на встречу, кто-то не может понять время вылета самолета, например, если предстоит перелет", — пояснила она.
Врач отметила, что Россия отказалась от перевода часов уже достаточно давно. "Если бы это было тотально плохо, мы бы на себе это уже испытали", — подчеркнула Тихомирова.
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Вчера, 00:30Туризм
Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
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ЕвропаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я это помню. В результате махинаций Медведева со временем, у нас был украден один час светлого времени. До этих реформ летом темнело в 11 вечера и это было хорошо, после работы можно было много всего успеть. А теперь темнеет в 10. Зато в 4 часа ночи уже солнце встает и светит, но мы в это время спим. Еще период светлого времени длится всего 4 месяца - с мая по август, а раньше длился полгода - с апреля по сентябрь. Вобщем, Медведеву я это никогда не прощу.
27 октября, 04:56
НВНиколай Васильевич
481811327
Вот какая у нас воровская власть,даже время украли.))
27 октября, 06:12
Саша Василич
142001113
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