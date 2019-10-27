Премьер Ирака поручил направить спецназ против протестующих

Акция протеста во время комендантского часа в Багдаде. Архивное фото

Акция протеста во время комендантского часа в Багдаде

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди на фоне проходящих в стране антиправительственных протестов приказал развернуть на улицах Багдада элитные контртеррористические спецподразделения, передает агентство Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди на фоне проходящих в стране антиправительственных протестов приказал развернуть на улицах Багдада элитные контртеррористические спецподразделения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Источники агентства отметили, что премьер Ирака поручил командующему иракской элитной контртеррористической службы "принять все необходимые меры", чтобы положить конец протестам в Багдаде.

Иракские правозащитники сообщили в субботу о гибели 63 человек в стране за два дня антиправительственных протестов, ранены более двух с половиной тысяч.