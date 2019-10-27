В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО

"Надежный щит". Военный эксперт оценил ЗРК "Тор-М2" Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" испытали в реальном бою. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение о том, где именно могли пройти испытания, а также рассказал о возможностях ЗРК.