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РИА Новости
Новое оружие России

В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО

01:10 27.10.2019
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© РИА Новости / Вячеслав Афонин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "БУК-М1"
Зенитный ракетный комплекс БУК-М1
© РИА Новости / Вячеслав Афонин
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МОСКВА, 27 октября - РИА Новости. Первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы-2019" начались в Египте, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
Учения будут проводиться до 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта. В них примут участие более 100 российских военнослужащих.
"На территории Африканского континента стартовало первое совместное учение войск ПВО "Стрела Дружбы-2019", - говорится в сообщении ЮВО.
Отмечается, что целью учений является обмен опытом военнослужащих России и Египта, а также обеспечение безопасности воздушного пространства и организация ПВО по прикрытию важных объектов, совершенствование практических навыков военнослужащих с реализацией максимальных боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов при совместных действиях по отражению ударов условного противника в различных условиях.
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На учениях используется военная техника российского производства: зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", зенитные самоходные установки "Шилка", состоящие на вооружении войск ПВО Египта.
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