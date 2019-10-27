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РИА Новости

Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО

00:53 27.10.2019
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© U.S. Army / Spc. Jospeh KnochВоеннослужащий с противотанковой ракетной системой
Военнослужащий с противотанковой ракетной системой
© U.S. Army / Spc. Jospeh Knoch
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Мнимая военная агрессия России против стран НАТО в Прибалтике "будет стоить" государству Калининградской области. Об этом в своем докладе написал старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер.
Эксперт считает, что Североатлантическому альянсу следует рассмотреть перспективу захвата российского эксклава в случае вооруженного столкновения. По его мнению, за счет наращивания американской и польской сухопутных военных группировок в регионе Россия якобы не выдержит натиск противника и потеряет контроль над территорией.
Предполагается, что потенциальная война будет нести исключительно региональный характер, поскольку эскалация конфликта "повлечет за собой массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения".
При этом Хукер не называет конкретную причину, которая могла бы спровоцировать конфликт между Россией и НАТО в Прибалтике, и выдвигает теорию, что у Москвы якобы есть планы на этот регион.
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