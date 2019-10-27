Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Мнимая военная агрессия России против стран НАТО в Прибалтике "будет стоить" государству Калининградской области. Об этом в своем докладе Мнимая военная агрессия России против стран НАТО в Прибалтике "будет стоить" государству Калининградской области. Об этом в своем докладе написал старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер.

Эксперт считает, что Североатлантическому альянсу следует рассмотреть перспективу захвата российского эксклава в случае вооруженного столкновения. По его мнению, за счет наращивания американской и польской сухопутных военных группировок в регионе Россия якобы не выдержит натиск противника и потеряет контроль над территорией.

Предполагается, что потенциальная война будет нести исключительно региональный характер, поскольку эскалация конфликта "повлечет за собой массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения".