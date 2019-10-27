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РИА Новости

В Аргентине пройдут выборы президента

00:17 27.10.2019 (обновлено: 00:38 27.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Великжанин / Перейти в фотобанкЖители Буэнос-Айреса голосуют во время второго тура президентских выборов в Аргентине
Жители Буэнос-Айреса голосуют во время второго тура президентских выборов в Аргентине
© РИА Новости / Антон Великжанин
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Жители Буэнос-Айреса голосуют во время второго тура президентских выборов в Аргентине. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 окт - РИА Новости. Аргентина в воскресенье будет выбирать президента, главная интрига состоит не только в том, за кого граждане отдадут свои голоса, но и удастся ли избежать второго тура.
На высший пост претендуют шесть человек, но основное соперничество, как ожидается, развернется между действующим главой государства Маурисио Макри и экс-главой кабмина Альберто Фернандесом, который идет на выборы в связке с бывшим президентом Кристиной Киршнер.
Помимо них, в выборах участвуют экс-министр экономики Роберто Лаванья, часто критикующий действующую власть, Николас Дель Каньо, 39-летний политик, выдвигавший свою кандидатуру на прошлых выборах. Также за пост поборются известный в стране экономист Хосе Луис Эсперт и бывший вице-президент крупнейшего госбанка Banco Nacion Гомес Сентурион.
Согласно аргентинскому законодательству, победа в первом туре обеспечена тому кандидату, который наберет больше 45% голосов или 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.
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По итогам праймериз, которые прошли в Аргентине 11 августа, уверенная победа досталась Фернандесу, набравшему больше 47%. Коалиция действующего президента "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) тогда получила лишь 32,08%. Если бы 11 августа были именно выборы президента, то к власти в Аргентине пришла бы левоцентристская оппозиция, без второго тура.
Однако Макри уже выразил уверенность, что выборы пройдут в два этапа. Для него эта схема сработала на прошлых выборах, в 2015 году. Тогда в первом туре его основной соперник от партии власти Даниэль Сциоли обогнал его на 3%, однако во втором, который состоялся через месяц, примерно такой же разрыв был уже в пользу Макри.
Но кто бы ни победил на выборах президента, ему предстоит раскручивать целый клубок экономических проблем. Слабый курс национальной валюты (65 песо за доллар против 46 песо до праймериз), инфляция по итогам года в 55%, действующее в стране чрезвычайное положение в сфере продовольствия, разоряющийся малый бизнес, необходимость пересмотра договора с МВФ, преддефолтный рейтинг от тройки международных рейтинговых агентств.
Итоги праймериз, когда за одно утро стоимость доллара подскочила с 46,6 до 65 песо, а рынок акций рухнул на 38%, показали, что не все сюрпризы в части экономики исчерпаны.
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ПолитикаДаниэль СциолиМаурисио МакриАргентинаМВФБуэнос-Айрес (город)В мире
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