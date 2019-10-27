В Москве пройдет показ известного фильма "Город без евреев"

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская премьера знаменитого и считавшегося утерянным немого фильма австрийского режиссера-экспрессиониста Ханса Карла Бреслауэра "Город без евреев" 1924 года, который был поставлен по одноименной книге Гуго Беттауэра, состоится в воскресенье в московском киноцентре "Октябрь".

"В рамках проекта Каро.Арт 27 октября в киноцентре "Октябрь" состоится российская премьера немого фильма Ханса Карла Бреслауэра "Город без евреев" 1924 года. Фильм показывается в рамках XVI международного фестиваля современной музыки "Московский форум". Показ пройдет в сопровождении музыки Ольги Нойвирт, специально написанной для премьеры восстановленной версии фильма. Звуковую дорожку к киноленте исполнит ансамбль солистов "Студия новой музыки", дирижер - Игорь Дронов", - говорится в сообщении организаторов смотра.

Картину в воскресенье вечером представят и обсудят со зрителями российский композитор Владимир Тарнопольский и исследователь еврейской мысли, историк Ури Гершович.

"Город без евреев" является самым известным романом Беттауэра, который увидел свет в 1922 году в условиях набиравшего силу антисемитизма. Автор описывает Вену, из который были изгнаны все евреи. Книга стала очень популярной еще и по той причине, что в ней предсказаны реальные гонения на евреев и Холокост, которые произойдут через несколько лет после публикации произведения.

"Фильм по книге "Город без евреев" долгое время считался утерянным. В 2015 году копию фильма на парижском блошином рынке нашел некий коллекционер. Понимая ценность своей находки, он отдал ее в австрийский Национальный киноархив, где киноматериалы отреставрировали", - отметили организаторы.