Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T00:15Z
https://ria.ru/20191027/1560262853.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153276/17/1532761743_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_81bfad5cfd4bc0f8837e2978ccaa711f.jpg
РИА Новости
Культура

В Москве пройдет показ известного фильма "Город без евреев"

00:15 27.10.2019
17
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание киноцентра "Соловей" на Красной Пресне в Москве
Здание киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание киноцентра "Соловей" на Красной Пресне в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская премьера знаменитого и считавшегося утерянным немого фильма австрийского режиссера-экспрессиониста Ханса Карла Бреслауэра "Город без евреев" 1924 года, который был поставлен по одноименной книге Гуго Беттауэра, состоится в воскресенье в московском киноцентре "Октябрь".
"В рамках проекта Каро.Арт 27 октября в киноцентре "Октябрь" состоится российская премьера немого фильма Ханса Карла Бреслауэра "Город без евреев" 1924 года. Фильм показывается в рамках XVI международного фестиваля современной музыки "Московский форум". Показ пройдет в сопровождении музыки Ольги Нойвирт, специально написанной для премьеры восстановленной версии фильма. Звуковую дорожку к киноленте исполнит ансамбль солистов "Студия новой музыки", дирижер - Игорь Дронов", - говорится в сообщении организаторов смотра.
Картину в воскресенье вечером представят и обсудят со зрителями российский композитор Владимир Тарнопольский и исследователь еврейской мысли, историк Ури Гершович.
"Город без евреев" является самым известным романом Беттауэра, который увидел свет в 1922 году в условиях набиравшего силу антисемитизма. Автор описывает Вену, из который были изгнаны все евреи. Книга стала очень популярной еще и по той причине, что в ней предсказаны реальные гонения на евреев и Холокост, которые произойдут через несколько лет после публикации произведения.
Олимпийский чемпион Алексей Немов во время репетиции своего шоу Легенды спорта. Восхождение. 28 октября 2017
Вчера, 23:48РСпорт
Гимнастика плюс театр: шоу Алексея Немова "Легенды спорта" прошло в Москве
"Фильм по книге "Город без евреев" долгое время считался утерянным. В 2015 году копию фильма на парижском блошином рынке нашел некий коллекционер. Понимая ценность своей находки, он отдал ее в австрийский Национальный киноархив, где киноматериалы отреставрировали", - отметили организаторы.
Добавляется, что на сегодняшний день фильм признан одной из важнейших австрийских кинолент межвоенного периода и первым кинематографическим документом, направленным против антисемитизма.
Отдыхающие в одном из парков Москвы
Вчера, 16:24РИА Новости
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
000000
Обсудить 0
КультураМоскваРоссия
Рекомендуем
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
РИА
Новости
Автомобили скорой помощи
В центре медицины катастроф уточнили число пострадавших в ДТП в Кузбассе
Эмилия Кларк на премьере шестого сезона сериала Игра престолов в Лос-Анджелесе
Эмилия Кларк расплакалась, когда впервые встретилась с Бейонсе
Президент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили после протестов пообещал перестановки в правительстве
Лента
новостей
Врач скорой медицинской помощи
В Саратовской области трое детей пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом
Автомобили скорой помощи
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран готов направить в Йемен гуманитарную помощь
Торгово-развлекательный центр Гудзон
В Москве зрителей эвакуировали из кинотеатра в ТЦ "Гудзон"
Совет глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Суперлуние и частичное затмение луны, наблюдаемые в Санкт-Петербурге. 31 января 2018
Храм в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем откроют в 2020 году
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
В Армении рабочий погиб из-за обрушения слоя земли
Вандалы осквернили памятник Освободителям Риги
Посольство России отреагировало на осквернение памятника освободителям Риги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
21:19Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций
Лента новостейМолния