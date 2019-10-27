Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Страны Европы в последнее воскресенье октября переводят время на час назад, поэтому пассажирам из РФ нужно учитывать этот момент и сверить часы, чтобы не опоздать на свой рейс.

Для внутренних рейсов и полетов из России за рубеж ничего не меняется: в нашей стране часы не переводятся.

Кроме того, 27 октября все авиакомпании и аэропорты переходят на зимнее расписание полетов. Расписание авиакомпаний поменяется: появятся новые направления, увеличится количество рейсов на горнолыжные курорты и в страны, где зимой стоит жаркая погода.

Например, крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем расписании значительно нарастит частоту полетов на популярных курортных направлениях: в Дубай, Бангкок и Пхукет. Согласно сезонному спросу увеличится и число рейсов в Майами, Мале, Хошимин. Также авиаперевозчик предложит пассажирам больше рейсов на маршрутах из Москвы в Денпасар и Коломбо, которые эксплуатируются совместно с дочерней авиакомпанией "Россия".