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РИА Новости
Туризм

Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов

00:30 27.10.2019 (обновлено: 00:36 27.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта "Домодедово"
Здание международного аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Страны Европы в последнее воскресенье октября переводят время на час назад, поэтому пассажирам из РФ нужно учитывать этот момент и сверить часы, чтобы не опоздать на свой рейс.
Для внутренних рейсов и полетов из России за рубеж ничего не меняется: в нашей стране часы не переводятся.
Кроме того, 27 октября все авиакомпании и аэропорты переходят на зимнее расписание полетов. Расписание авиакомпаний поменяется: появятся новые направления, увеличится количество рейсов на горнолыжные курорты и в страны, где зимой стоит жаркая погода.
Например, крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем расписании значительно нарастит частоту полетов на популярных курортных направлениях: в Дубай, Бангкок и Пхукет. Согласно сезонному спросу увеличится и число рейсов в Майами, Мале, Хошимин. Также авиаперевозчик предложит пассажирам больше рейсов на маршрутах из Москвы в Денпасар и Коломбо, которые эксплуатируются совместно с дочерней авиакомпанией "Россия".
Здание аэропорта Жуковский
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Существенно увеличится и частота полетов "Аэрофлота" из Москвы в города России и СНГ: Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, Минеральные Воды, Нижневартовск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск и Уфу, а также Минск. "Аэрофлот" также откроет семь собственных рейсов в неделю по маршруту Москва – Южно-Сахалинск в дополнение к ежедневной частоте "России".
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