Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-27T00:30Z
https://ria.ru/20191027/1560262733.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155985/13/1559851377_54:0:2472:1360_1036x0_80_0_0_eebed24e77e56e8f829024b8f26b17ee.jpg
РИА Новости
Туризм

"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25

00:30 27.10.2019
42
© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737 авиакомпании Pobeda. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25, просит пассажиров продолжить регистрироваться онлайн, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Мосгорсуд ранее запретил платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах. "Победа" после этого заявила, что с 28 октября для исполнения решения суда включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах, в результате цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро.
"Мы хотим, чтобы летать могли все – часто и дешево. Поэтому все тарифы "Победы" прозрачные и гибкие, чтобы только вы выбирали, за что платить. Поэтому в зарубежных аэропортах, где за регистрацию каждого человека взимается сбор, на рейсах "Победы" можно было сэкономить: зарегистрироваться самостоятельно онлайн и не оплачивать услугу агента в аэропорту", - сказали в пресс-службе.
"Но нас обязали по умолчанию включить во все тарифы стоимость регистрации, даже для тех клиентов, кто зарегистрировался онлайн. Но это убивает философию "голого тарифа", когда вы платите только за перелет и отказываетесь от всего, что увеличит стоимость билета. Это бьет по самым экономным путешественникам. Поэтому мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента", - отметили в "Победе".
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
21 октября, 08:34РИА Новости
ФАС возбудила дело против авиакомпании "Победа" за рекламу на борту
Авиакомпания в октябре направила повторное обращение в Минтранс РФ с просьбой исключить из Федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту. До этого лоукостер уже обращался в ведомство с аналогичным предложением. Тогда Минтранс не поддержал это предложение.
200003
Обсудить 0
ТуризмПобеда (авиакомпания)АэрофлотРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
В Москве пройдет показ известного фильма "Город без евреев"
РИА
Новости
Стенд РЖД на выставке
Сумма контракта между РЖД и ДР Конго может составить $500 миллионов
Автомобили скорой помощи
В Калужской области водитель легковушки насмерть сбил двух пешеходов
Автомобили скорой помощи
В центре медицины катастроф уточнили число пострадавших в ДТП в Кузбассе
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в Москве в день выборов в Московскую городскую Думу
Жириновский предложил создать магазины с просрочкой
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В Алтайском крае в ДТП погибли пять человек
Автомобили скорой помощи
В кафе в Улан-Удэ произошел хлопок газа, пострадали пять человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге таможенники брали взятки за незаконный ввоз ценностей культуры
Здание Центрального банка
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Автомобиль скорой помощи
Россиянин ранил ножом жену и попросил сказать, что на нее напали в подъезде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании нашли мумифицированное тело, пролежавшее 15 лет в ванной
Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада
Эстонские консерваторы выступили за прекращение госфинансирования ЛГБТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
21:19Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций
Лента новостейМолния