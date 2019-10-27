"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25, просит пассажиров продолжить регистрироваться онлайн, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Мосгорсуд ранее запретил платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах. "Победа" после этого заявила, что с 28 октября для исполнения решения суда включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах, в результате цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро.

"Мы хотим, чтобы летать могли все – часто и дешево. Поэтому все тарифы "Победы" прозрачные и гибкие, чтобы только вы выбирали, за что платить. Поэтому в зарубежных аэропортах, где за регистрацию каждого человека взимается сбор, на рейсах "Победы" можно было сэкономить: зарегистрироваться самостоятельно онлайн и не оплачивать услугу агента в аэропорту", - сказали в пресс-службе.

"Но нас обязали по умолчанию включить во все тарифы стоимость регистрации, даже для тех клиентов, кто зарегистрировался онлайн. Но это убивает философию "голого тарифа", когда вы платите только за перелет и отказываетесь от всего, что увеличит стоимость билета. Это бьет по самым экономным путешественникам. Поэтому мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента", - отметили в "Победе".