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РИА Новости
Культура

Победителю "самого страшного квеста" пообещали 20 тысяч долларов

02:08 27.10.2019 (обновлено: 10:57 27.10.2019)
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© Evolution Entertainment/Saw Productions Inc./Twisted Pictures (2004)Кадр из фильма "Пила: Игра на выживание"
Кадр из фильма Пила: Игра на выживание
© Evolution Entertainment/Saw Productions Inc./Twisted Pictures (2004)
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Автор самого страшного квеста в мире Расс Маккейми объявил, что готов заплатить 20 тысяч долларов тому, кто его пройдет, соблюдая ряд правил, сообщает MovieWeb.
Владелец "Призрачного поместья" (название экстремального аттракциона. — Прим. ред.), расположенного в штате Теннесси (США), заявил, что еще никому не удавалось продержаться в жутком доме хотя бы одну ночь.
В зависимости от тематики квеста, любителям экстрима могут встретиться пауки, привидения или монстры — все это делают настолько реалистично, что многие выходят в истерике.
Для того чтобы принять участие, необходимо быть старше 21 года, подписать соглашение, напечатанное на 40 страницах, предоставить справку от психиатра и нарколога, пройти видеотестирование.
© Фото : McKamey ManorАттракцион ужасов в McKamey Manor
Атракцион ужасов в McKamey Manor
© Фото : McKamey Manor
Аттракцион ужасов в McKamey Manor
При этом во время испытаний нельзя кричать, ругаться матом, прятаться, трогать реквизит или актеров. Если нарушить хотя бы одно из правил, то участник автоматически лишается приза в 20 тысяч долларов.
К счастью, стоимость входа — мешок с едой для пяти собак, которые охраняют жуткий дом Маккейми.
Кадр из сериала Твин Пикс
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