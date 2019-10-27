Победителю "самого страшного квеста" пообещали 20 тысяч долларов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Автор самого страшного квеста в мире Расс Маккейми объявил, что готов заплатить 20 тысяч долларов тому, кто его пройдет, соблюдая ряд правил, . Автор самого страшного квеста в мире Расс Маккейми объявил, что готов заплатить 20 тысяч долларов тому, кто его пройдет, соблюдая ряд правил, сообщает MovieWeb.

Владелец "Призрачного поместья" (название экстремального аттракциона. — Прим. ред.), расположенного в штате Теннесси (США), заявил, что еще никому не удавалось продержаться в жутком доме хотя бы одну ночь.

В зависимости от тематики квеста, любителям экстрима могут встретиться пауки, привидения или монстры — все это делают настолько реалистично, что многие выходят в истерике.

Для того чтобы принять участие, необходимо быть старше 21 года, подписать соглашение, напечатанное на 40 страницах, предоставить справку от психиатра и нарколога, пройти видеотестирование.

При этом во время испытаний нельзя кричать, ругаться матом, прятаться, трогать реквизит или актеров. Если нарушить хотя бы одно из правил, то участник автоматически лишается приза в 20 тысяч долларов.