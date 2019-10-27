Стало известно, когда выйдет полнометражный фильм о "Томе и Джерри"

Кадр из мультсериала "Том и Джерри"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1994-...) Кадр из мультсериала "Том и Джерри"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Студия Warner Bros перенесла выход полнометражного фильма о "Томе и Джерри" на 23 декабря 2020 года, . Студия Warner Bros перенесла выход полнометражного фильма о "Томе и Джерри" на 23 декабря 2020 года, сообщает THR.

Первоначально фильм режиссера Тима Стори о бесконечной борьбе кота Тома и мышонка Джерри должен был выйти в апреле 2021 года. Однако создателям картины удалось уложиться в более короткие сроки.

В новом фильме Том живет в роскошном отеле Нью-Йорка, куда перебирается Джерри, шутки которого ставят под угрозу дорогую свадьбу. Работница отеля Кайла (Хлоя Морец) просит Тома избавиться от надоедливой мыши.