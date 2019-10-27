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Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 2: "Олбанскей" IRL

12:00 27.10.2019
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Как это по-русски
Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 2: «Олбанскей» IRL
Вчера, 12:00
На заре Рунета, когда dial-up обеспечивал самое быстрое интернет-соединение, молодёжь обитала в основном на форумах и текст-бордах. Позже она перенесла привычный стиль онлайн-общения в реальную жизнь. И до сих пор падонги ЗдОрОфФаЮтСя на Олбанском, школоло рофлит с ньюфагов, а где-то плачет один Онотоле. Что его так расстраивает – в новом эпизоде.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт эпизода Максим Кронгауз
Монтаж Андрея Темнова
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