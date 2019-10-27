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РИА Новости
Туризм

В Африке туристы заражают вымирающих горилл болезнями, делая селфи

22:49 27.10.2019
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© Depositphotos / erwinfГорные гориллы, Руанда
Горные гориллы, Руанда
© Depositphotos / erwinf
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Африке в нацпарках туристы пренебрегают правилами и, делая фотографии, подходят к гориллам слишком близко, подвергая их опасности заражения вирусами и инфекциями, сообщает Daily Mail.
Горные гориллы обитают в нацпарках Руанды, Уганды и Демократической республики Конго. Они находятся под угрозой исчезновения, всего насчитывается менее тысячи особей.
В заповедниках, где содержатся гориллы, действуют определенные правила, запрещающие туристам приближаться к животным ближе, чем на семь метров. Помимо этого, в парках ДРК посетители должны носить защитные маски.
Научные сотрудники Оксфордского университета Брукса решили проверить, соблюдают ли гости правила. В соцсетях они просмотрели фото из заповедников за последние шесть лет. Оказалось, что на 643 снимках туристы находились к гориллам ближе, чем должны были, а на 20 фотографиях — и вовсе касались животных.
Подобная близость позволяет заразить гориллу респираторными инфекциями, которые могут ее убить. Например, недавно в Руанде заболели 11 горных горилл, две погибли.
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