В Африке туристы заражают вымирающих горилл болезнями, делая селфи

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Африке в нацпарках туристы пренебрегают правилами и, делая фотографии, подходят к гориллам слишком близко, подвергая их опасности заражения вирусами и инфекциями, В Африке в нацпарках туристы пренебрегают правилами и, делая фотографии, подходят к гориллам слишком близко, подвергая их опасности заражения вирусами и инфекциями, сообщает Daily Mail.

Горные гориллы обитают в нацпарках Руанды, Уганды и Демократической республики Конго. Они находятся под угрозой исчезновения, всего насчитывается менее тысячи особей.

В заповедниках, где содержатся гориллы, действуют определенные правила, запрещающие туристам приближаться к животным ближе, чем на семь метров. Помимо этого, в парках ДРК посетители должны носить защитные маски.

Научные сотрудники Оксфордского университета Брукса решили проверить, соблюдают ли гости правила. В соцсетях они просмотрели фото из заповедников за последние шесть лет. Оказалось, что на 643 снимках туристы находились к гориллам ближе, чем должны были, а на 20 фотографиях — и вовсе касались животных.