Почему китайцы полюбили "Битву экстрасенсов", а Европа — уральских пацанов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Софья Мельничук. Пацаны из российской провинции покоряют польские телеэкраны, дети всего мира следят за приключениями Маши и Медведя, а китайские зрители "Битвы экстрасенсов" исчисляются миллионами. Иностранцы готовы не только платить за российские сериалы и мультфильмы, но и делать копии. В причинах такого спроса разбиралось РИА Новости.

Реальные польские пацаны

Колян Наумов — знакомый всей России парень из Перми с условным сроком и приводами в милицию. Попавшись на воровстве покрышек, он становится героем реалити-шоу о самом себе. Сюжет сериала "Реальные пацаны" близок многим россиянам — практически в каждом дворе живет такой Колян. Казалось бы, кого за пределами России заинтересует история провинциальной шпаны. Однако у такого формата есть публика и в Европе.

В конце октября стало известно , что "Реальных пацанов" покупает польская студия Tako Media. Как только "принципиальная договоренность" будет выполнена и сделка состоится, на польском телевидении появятся свой Колян, Антоха и Вован.

Потенциальный зритель в Польше есть. Подходящее место действия — тоже. Например, пригород Кракова Нова Хута в 1950-е годы задумывался как модель социалистического образа жизни. Планировка домов, скверы и трамвайные пути, ведущие к металлургическому комбинату, — полвека назад это место было последним словом тогдашней урбанистики.

Но этот город застрял в прошлом и сегодня вполне схож с российским Магнитогорском или Березняками. Бывшие работники "нова хуты" (в переводе "нового завода") нашли бы общие темы для разговора с жителями российских промышленных центров, застроенных коробками-пятиэтажками.

"Реальные пацаны", на мой взгляд, будут успешны на польском рынке — контекст и сюжет очень подходят и под местную действительность, и под стереотипные представления о России у целевой аудитории сериала", — отметил в разговоре с РИА Новости Игорь Жуковский, руководитель представительства Россотрудничества в Польше. Он много лет проработал в стране и прекрасно осведомлен об интересах зрителя.

Жуковский добавляет, что польские продюсеры также интересовались правами на пересъемку сериала "Физрук" и еще некоторых российских полнометражных художественных фильмов и ситкомов. И дело не только в том, что жители двух стран хорошо знакомы с жизнью "реальных пацанов".

"Российские продукты массовой культуры на польском рынке часто находят поклонников, — поясняет он. — Это связано с растущим качеством производимого продукта. Ведь польская компания покупает сериал не потому, что он российский, а потому, что он конкурентоспособный".

Кино и театр — плодотворная почва для сотрудничества, но интерес ими не ограничивается. "Полные залы собирают артисты Федук, Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" и даже (рейв-группа из Санкт-Петербурга. — Прим. ред.) LittleBig", — говорит Жуковский. При этом на концерты ходит не только русскоязычная публика. Качественный поп-продукт действительно нашел своего зрителя в Польше.

От "Троцкого" до "Маши и Медведя"

Российские медиапроекты набирают популярность не только в Восточной, но и в Западной Европе, а также в США. В 2017 году один из крупнейших в мире поставщиков фильмов на основе потокового мультимедиа — американская компания Netflix — купила права на шесть сериалов российской продюсерской компании "Среда". Ее основатель Александр Цекало уточнял, что на стриминге теперь можно будет посмотреть "Мажора", "Метод", "Саранчу", "Фарцу", "Территорию" и "Спарту".

Среди других российских шоу на Netflix — "Хождение по мукам" по роману Алексея Толстого и байопик о Льве Троцком.

Директор Российского центра науки и культуры в Париже Константин Волков в разговоре с РИА Новости отмечает, что во Франции российские сериалы популярны опять же благодаря хорошему качеству. Там проявляют интерес и к современному российскому кинематографу. "Заметными событиями в местной жизни стали показы "Лета" Кирилла Серебренникова, "Дылды" Кантемира Балагова. До этого французы обратили внимание на "Левиафана" Андрея Звягинцева, хотя реакция была неоднозначной", — отмечает Волков.

© Анимационная студия "Анимаккорд" (2009 - ...) Кадр из мультфильма "Маша и Медведь" © Анимационная студия "Анимаккорд" (2009 - ...) Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"

И все же самым любимым российским медиапродуктом за рубежом, причем не только на Западе, но и в Азии, оказался детский мультсериал "Маша и Медведь". "На волне популярности находится наша "Masha et Michka", — поясняет собеседник агентства. — Во Франции лента, пожалуй, уступает культовой популярности "Чебурашки" в Японии, но тоже достаточно востребованна".

В 2017 году мультик стал единственным немузыкальным видео в десятке самых просматриваемых роликов на YouTube. О его беспрецедентном успехе писали мировые СМИ. Триумф "Маши и Медведя" объясняют удобной для детей длиной серий в шесть-семь минут, поучительным сюжетом, самобытностью главных персонажей и качественным визуальным рядом. Сейчас мультик, основанный на русской народной сказке, показывают более чем в ста странах мира. В 2015 году он даже получил премию Kindscreen — аналог "Оскара" в анимации.

Интерес из Поднебесной

Самым масштабным потребителем российского мультимедийного контента можно считать Китай. Там своего зрителя нашли и мультики, и фильмы, и ТВ-шоу совершенно разной тематики.

"Маша и Медведь" вышли на китайский рынок в 2017 году. Событие было долгожданным: на тот момент более 20 процентов китайских детей уже знали о мультфильме, рассказывает сопродюсер сериала Дмитрий Ловейко. В местных магазинах даже продавали контрафактные брендовые игрушки.

В том же году российская компания "Цифровое телевидение" продала в Китай права на показ десятка мультфильмов. В "Ми-ми-мишек", "Бумашки", "Лео и Тига" и "Сказочный патруль", правда, пришлось внести изменения с поправкой на культурные особенности.

Киноиндустрия не отстает: в 2018 году на экраны вышел российско-китайский фильм "Как я стал русским. Инструкция по выживанию". По сюжету китаец Пэн пытается понравиться отцу своей русской невесты Иры. Задача не из легких: будущий свекр оказался суровым мужиком. Интересно, что китайское название картины несколько отличается от нашего —"Как я стал представителем боевого народа" — так в Поднебесной называют россиян.

Одноименный сериал, правда, не про китайца, а про американца, покоряющего российскую действительность, в 2016 году сравнялся по рейтингам в Китае с "Игрой престолов".

"Как я стал русским" "Как я стал русским"

Патриотические фильмы " Сталинград "и " Движение вверх " (переименованный в "Три секунды") тоже приняли тепло. Фэнтези "Он — дракон" и вовсе бил рекорды по просмотрам на сайтах. Хотя сюжет гражданам КНР не близок, но мифическое животное в названии и покоривший сердца молодых китаянок белокожий главный герой сделали свое дело.

Однако у отечественного кино на экранах Поднебесной есть препятствия. "Сложности связаны с системой квотирования на иностранные кинофильмы, поэтому все то, что выходит у нас, с малой долей вероятности дойдет до массового китайского зрителя", — пояснил РИА Новости руководитель проектов китайского направления коммуникационного агентства iMARS Алексей Чигадаев. Российскому прокатчику необходимо выйти на нужного человека в Китае, чтобы договориться о продаже прав, а затем еще заключить личные договоренности с контрагентом и сетью кинотеатров, уточняет он. Однако даже если фильм попадет в квоту, гарантии, что его покажут зрителям, нет.

Другое дело — онлайн-кинотеатры и прочие интернет-платформы. Там можно найти то, что до проката или кабельного телевидения не добралось. И самые удивительные тренды — именно здесь.

"Моя русская одногруппница, которая живет в КНР, пишет: ее молодой человек — китаец пристрастился к "Битве экстрасенсов" и просит привезти из России иконы и прочие православные ценности. Уже подготовил список вопросов к русской бабке-знахарке и мечтает отправиться в Сибирь не ради красот, а исключительно для консультации с ведущими сибирскими шаманами и ведуньями", — рассказывает Алексей Чигадаев.

© ТНТ Шоу "Битва экстрасенсов" © ТНТ Шоу "Битва экстрасенсов"

С тех пор как энтузиасты перевели одно из самых рейтинговых российских телешоу на китайский язык, у него появилась армия поклонников. Последний выпуск вышел в китайском интернете 22 октября и уже набрал 50 тысяч просмотров. Полную 73-часовую запись 15-го сезона шоу посмотрели более двух миллионов человек. В комментариях под видео идет активная дискуссия, зрители делятся впечатлениями и аккаунтами российских ясновидящих в соцсетях.

Популярность шоу о людях с экстрасенсорными способностями Чигадаев объясняет тем, что китайские власти активно проводят кампании по маргинализации религиозных культов. В стране еще со времен основания КНР идет борьба с различными сектами, суевериями и предрассудками. Достается даже традиционной практике фэншуй. Однако тяга к "сверхъестественному" не пропадает. "Нехватка информации толкает людей на ее поиски в более упрощенном, кустарном виде. И тут они наталкиваются на "Битву экстрасенсов", где на доступном языке рассказывают о Боге, загробной жизни, духах, ангелах", — говорит собеседник агентства.