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РИА Новости

Процедура выборов президента Уругвая

00:47 27.10.2019
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© AP Photo / Matilde CampodonicoЛюди на избирательном участке во время первичных выборов в Монтевидео, Уругвай. 30 июня 2019
Люди на избирательном участке во время первичных выборов в Монтевидео, Уругвай. 30 июня 2019
© AP Photo / Matilde Campodonico
Согласно Конституции республики Уругвай (1967), главой исполнительной власти в стране является президент.
Он избирается одновременно с вице-президентом в последнее воскресенье октября на пятилетний срок и не может занимать должность два раза подряд.
Президент является председателем Совета министров, вице-президент – председателем Генеральной ассамблеи и Сената.
Право голосовать имеют лица, зарегистрированные в национальном гражданском реестре, достигшие на момент выборов возраста 18 лет и не лишенные гражданства.
Голосование является обязательным. В случае несоблюдения обязательного голосования гражданин должен обосновать причину, по которой он не смог выполнить свое обязательство или уплатить соответствующий штраф.
В день выборов национальная территория Уругвая составляет единый избирательный округ.
Распределение избирателей по округам публикуется в средствах массовой информации и вывешивается в общедоступных местах не позднее, чем за 20 дней до проведения голосования.
Кандидатами в президенты могут быть дееспособные граждане Уругвая по рождению, достигшие возраста 35 лет.
Кандидаты могут быть выдвинуты только политическими партиями, каждая сторона может предложить только по одной кандидатуре на посты президента и вице-президента республики.
Согласно закону "Об избирательной пропаганде политических партий" (1998), предвыборная агитация по радио и телевидению может начинаться не ранее чем за 30 дней до проведения общенациональных выборов и за 15 дней до проведения второго тура президентских выборов.
Все телевизионные каналы и радиостанции обязаны на бесплатной основе предоставить каждому официально зарегистрированному кандидату на должность президента по пять минут эфирного времени в рабочие дни в "прайм-тайм" в начале избирательной кампании и по 15 минут в конце. При этом порядок выступления кандидатов устанавливается жеребьевкой.
Если проводится второй тур президентских выборов, то каждому кандидату для обращения к избирателям предоставляется по 15 минут эфирного времени.
В день выборов голосование проводится с 8.00 до 19.30 на избирательном участке, к которому относится избиратель.
Прибыв в помещение избирательного участка, избиратель предъявляет комиссии документ, удостоверяющий личность. Избиратель получает конверт и называет комиссии его номер. После этого он проходит в кабину для голосования, в которой он может находиться не более двух минут.
Он заполняет бюллетень, запечатывает его в конверт, отрывает от него специальную ленту с номером и передает ее членам комиссии. После этого комиссия фиксирует номер в списке избирателей напротив фамилии проголосовавшего, конверт опускается в урну для голосования, а избиратель оставляет отпечаток большого пальца правой руки на специальном идентификационном листе.
Слепые и физически неспособные передвигаться без посторонней помощи люди имеют право воспользоваться помощью сопровождающего человека, которому они доверяют.
После окончания голосования комиссия подсчитывает общее количество конвертов и количество содержащихся в них бюллетеней. Законодательством предусмотрено, что в каждом конверте должно быть не более одного бюллетеня.
Любые лишние знаки и подписи расцениваются как идентификационные знаки и делают бюллетень недействительным.
Победителем считается кандидат, получивший абсолютное большинство голосов.
Если в день проведения выборов ни один из кандидатов не получил требуемое число голосов, то в последнее воскресенье ноября того же года между двумя кандидатами, получившими наилучшие результаты проводится второй тур.
Президент и вице-президент приносят присягу и вступают в должность первого марта года, следующего за годом выборов.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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