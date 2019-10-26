Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Британский певец Элтон Джон из-за болезни на несколько месяцев перенес намеченный на субботу концерт на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус в Индианаполисе (американский штат Индиана), мероприятие пройдёт 26 марта следующего года.

"Концерт Элтона Джона, запланированный на сегодняшний вечер, 26 октября 2019 года, на арене Бэнкерс Лайф-филдхаус, из-за болезни (певца - ред.) перенесен на четверг, 26 марта 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге арены Бэнкерс Лайф-филдхаус в Twitter

"Мы приносим извинения за неудобства, причиненные в результате этих изменений, и желаем Элтону скорейшего выздоровления", - отмечается в заявлении.