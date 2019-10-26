В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска

"Следователь прокуратуры погиб при исполнении служебных обязанностей; четверо нападавших уничтожены, пятеро задержаны. На месте изъяты огнестрельное оружие и вещественные доказательства для идущего расследования", - говорится в сообщении.

Генпрокурор штата выразил соболезнования родным и близким погибшего. За последние десять дней это второй случай вооруженного нападения на сотрудников силовых структур в Мичоакане. Ранее преступники атаковали армейский патруль, один военный погиб, 14 преступников ликвидированы.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017 году - 31,2 тысячи).