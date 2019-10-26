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РИА Новости

В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска

23:20 26.10.2019
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 26 окт - РИА Новости. Следователь прокуратуры мексиканского штата Мичоакан погиб в субботу во время обыска в результате вооруженного нападения, четверо преступников ликвидированы, сообщило ведомство в Twitter.
"Следователь прокуратуры погиб при исполнении служебных обязанностей; четверо нападавших уничтожены, пятеро задержаны. На месте изъяты огнестрельное оружие и вещественные доказательства для идущего расследования", - говорится в сообщении.
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Генпрокурор штата выразил соболезнования родным и близким погибшего. За последние десять дней это второй случай вооруженного нападения на сотрудников силовых структур в Мичоакане. Ранее преступники атаковали армейский патруль, один военный погиб, 14 преступников ликвидированы.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017 году - 31,2 тысячи).
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