В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции

Акция протеста в Барселоне в связи с вынесением Верховным судом приговора 12 каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости

Акция протеста в Барселоне в связи с вынесением Верховным судом приговора 12 каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости

МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Новые столкновения между сторонниками независимости Каталонии и правоохранительными органами начались в Барселоне, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал Новые столкновения между сторонниками независимости Каталонии и правоохранительными органами начались в Барселоне, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas

В субботу в Барселоне прошла массовая акция протеста против приговора Верховного суда Испании 12 каталонским политикам, причастным к незаконному референдуму о независимости в 2017 году. В ней приняли участие 350 тысяч человек, сообщила Городская гвардия.

После этого часть протестующих – несколько тысяч человек – направились на улицу Лайетана, где расположено представительство Национальной полиции. Митингующие начали забрасывать стражей правопорядка различными предметами, на соседней улице произошли столкновения. Сейчас силовики пытаются вытеснить толпу от управления полиции.

Это первые беспорядки в Барселоне с конца прошлой недели.