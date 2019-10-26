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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных

22:47 26.10.2019 (обновлено: 00:42 27.10.2019)
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© Cpl. Carlos LopezВоеннослужащие США в Сирии
Военнослужащие США в Сирии
© Cpl. Carlos Lopez
Военнослужащие США в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американские военные начали прибывать в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор из Ирака, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
По словам источников издания, дополнительное число военных поможет "предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ* или других дестабилизирующих действующих лиц".
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Неназванные чиновники США сообщили изданию, что, согласно плану по защите нефтяных месторождений, в Сирию должны вернуться несколько сотен американских военных, однако "менее батальона". Численность батальона, как отмечает издание, обычно составляет от 800 до 1000 человек.
Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. По его словам, США изучают, как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил в субботу, что США занимаются "международным государственным бандитизмом", удерживая под контролем нефтяные месторождения на востоке Сирии вместо борьбы с терроризмом. По его словам, снимки космической разведки Минобороны РФ свидетельствует, что США как до, так и после разгрома ИГ* в этом регионе контролировали добычу и вывоз нефти за границу.
Конашенков отметил, что для защиты бензовозов, занимающихся контрабандой нефти в Сирии, США используют своих военных и частные военные компании, а при проблемах привлекают авиацию и спецназ. По его данным, Вашингтон ежемесячно зарабатывает на контрабанде сирийской нефти более 30 миллионов долларов.
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