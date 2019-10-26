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РИА Новости

В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек

22:32 26.10.2019
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© AP Photo / Noah BergerТушение пожара в Калифорнии
Тушение пожара в Калифорнии
© AP Photo / Noah Berger
Тушение пожара в Калифорнии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Офис шерифа Сонома Каунти в Северной Калифорнии выпустил предписание об эвакуации для ряда населенных пунктов, оно может затронуть минимум 50 тысяч калифорнийцев, сообщает Hollywood Reporter.
"Целым населенным пунктам Хилдсбург и Виндзор было приказано эвакуироваться в преддверии сильных ветров, которые могут привести к непредсказуемым пожарам", - сообщает издание. Всего эвакуации подлежат 50 тысяч человек, отмечает газета.
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Со ссылкой на офис шерифа округа Сонома она также сообщила, что ожидается самая большая эвакуация в округе за более чем 25 лет.
Издание также напоминает, что около миллиона калифорнийцев по-прежнему остаются без электричества.
Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома (под Сан-Франциско) в связи с пожарами, которые бушуют в штате.
Два крупных пожара привели к тому, что была объявлена эвакуация в зоне, в которую попали около 50 тысяч человек.
Округ Лос-Анджелеса — крупнейший по населению в США, в нем проживают более 10 миллионов человек, еще около 500 тысяч жителей насчитывает округ Сонома на севере штата.
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Лесные пожары
24 августа, 12:00
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