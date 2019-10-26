Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T22:09Z
https://ria.ru/20191026/1560261812.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156022/62/1560226280_0:0:3127:1758_1036x0_80_0_0_d99d2e6ca6ae929cb56b0f73e9618917.jpg
РИА Новости

В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой

22:09 26.10.2019
339
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек доставили в больницу после столкновения легкового автомобиля с маршруткой в Астрахани, трое из них госпитализированы, сообщает УМВД России по Астраханской области.
Mitsubishi Galant и микроавтобус "Газель" №32с столкнулись в субботу днем на улице Дзержинского в Астрахани. От удара маршрутка опрокинулась.
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
Вчера, 21:31Радио Sputnik
Крупное ДТП в Кировской области: подробности
"С места происшествия доставлены в медицинское учреждение для осмотра 11 человек, госпитализированы трое. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Проводится административное расследование, устанавливается виновник ДТП.
021110
Обсудить 0
МВД РФАстраханьПроисшествия
Рекомендуем
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
РИА
Новости
Полиция
В Челябинске проверяют видео, на котором полицейский пинает мужчину
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
Премьер Грузии назвал размер ущерба от запрета на авиасообщение с Россией
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Автомобили скорой помощи
В центре медицины катастроф уточнили число пострадавших в ДТП в Кузбассе
Участница фольклорного коллектива Бурановские бабушки Наталья Пугачева
Умерла солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае
Наручники на решетке
В Ростовской области 75-летнего мужчину задержали за изнасилование внучки
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл рассказал, почему верующие уходят в монастырь
Актриса Наталья Рудова
Звезда "Универа" пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
В МВД назвали причину ДТП с четырьмя погибшими в Кировской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
21:19Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций
Лента новостейМолния