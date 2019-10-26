В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек доставили в больницу после столкновения легкового автомобиля с маршруткой в Астрахани, трое из них госпитализированы, сообщает УМВД России по Астраханской области.

Mitsubishi Galant и микроавтобус "Газель" №32с столкнулись в субботу днем на улице Дзержинского в Астрахани. От удара маршрутка опрокинулась.

"С места происшествия доставлены в медицинское учреждение для осмотра 11 человек, госпитализированы трое. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает", - говорится в сообщении.