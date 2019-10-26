Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская военная полиция за сутки провела патрулирование сирийско-турецкой границы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, колонны российской военной полиции проследовали по маршрутам Каракозак — Айн-Эль-Араб (Кобани) — Коран и обратно, Камышлы — Факира, Камышлы — Сималька.

Бакин также рассказал, что на линии соприкосновения с вооруженными силами Турции в районах населенных пунктов Кобани и Камышлы продолжается развертывание подразделений сирийской армии. Сейчас обстановка характеризуется как стабильная.

Подразделения российской военной полиции с 23 октября приступили к выполнению задач патрулирования районов на сирийско-турецкой границе в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Россией и Турцией, подписанным в Сочи 22 октября.