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РИА Новости
Война в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам

22:05 26.10.2019 (обновлено: 22:35 26.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская военная полиция за сутки провела патрулирование сирийско-турецкой границы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
По его словам, колонны российской военной полиции проследовали по маршрутам Каракозак — Айн-Эль-Араб (Кобани) — Коран и обратно, Камышлы — Факира, Камышлы — Сималька.
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Бакин также рассказал, что на линии соприкосновения с вооруженными силами Турции в районах населенных пунктов Кобани и Камышлы продолжается развертывание подразделений сирийской армии. Сейчас обстановка характеризуется как стабильная.
Подразделения российской военной полиции с 23 октября приступили к выполнению задач патрулирования районов на сирийско-турецкой границе в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Россией и Турцией, подписанным в Сочи 22 октября.
Она оказывает помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществляет патрулирование в назначенных районах, а также оказывает содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
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