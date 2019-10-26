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РИА Новости

Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций

21:19 26.10.2019
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© REUTERS / Wissm al-OkiliДемонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Wissm al-Okili
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 26 окт – РИА Новости. Иракские правозащитники сообщили в субботу о гибели 63 человек в стране за два дня антиправительственных протестов, ранены более 2,5 тысяч.
"Число погибших протестующих достигло 63 в провинциях Багдад, Майсан, Ди-Кар, Басра, Мутанна, Диванийя, Бабиль, раненых – 2595", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Верховной комиссии по правам человека.
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В пятницу комиссия сообщала о 30 погибших.
По данным комиссии, за два дня нанесен ущерб 83 зданиям госучреждений и офисов политических партий.
В Багдаде в пятницу и субботу полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, пытавшихся прорваться на территорию "зеленой зоны", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии. В южных провинциях Мутанна, Васит, Ди-Кар, Майсан демонстранты поджигали здания избирательных комиссий, мэрий, офисы ряда политических партий.
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Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
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