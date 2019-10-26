Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций

Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак. Архивное фото

Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде, Ирак

БАГДАД, 26 окт – РИА Новости. Иракские правозащитники сообщили в субботу о гибели 63 человек в стране за два дня антиправительственных протестов, ранены более 2,5 тысяч.

"Число погибших протестующих достигло 63 в провинциях Багдад, Майсан, Ди-Кар, Басра, Мутанна, Диванийя, Бабиль, раненых – 2595", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Верховной комиссии по правам человека.

В пятницу комиссия сообщала о 30 погибших.

По данным комиссии, за два дня нанесен ущерб 83 зданиям госучреждений и офисов политических партий.

В Багдаде в пятницу и субботу полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, пытавшихся прорваться на территорию "зеленой зоны", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии. В южных провинциях Мутанна, Васит, Ди-Кар, Майсан демонстранты поджигали здания избирательных комиссий, мэрий, офисы ряда политических партий.