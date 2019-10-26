Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Так парламентарий прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами. Ранее Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе. В соцсетях распространилось видео его разговора на повышенных тонах с одним из радикалов, позже Зеленский назвал этот диалог эмоциональным.

Также стороны договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском. При этом представители ДНР и ЛНР обвинили Киев в неоднократном срыве разведения войск. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко ранее подчеркнул, что без завершения этого процесса говорить о проведении саммита преждевременно. Кроме того, в Кремле отмечали, что сроки проведения "нормандского саммита" пока не могут быть озвучены, так как одна из сторон отходит от Минских соглашений.