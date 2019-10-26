Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
Так парламентарий прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами. Ранее Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе. В соцсетях распространилось видео его разговора на повышенных тонах с одним из радикалов, позже Зеленский назвал этот диалог эмоциональным.
"Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "Четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО", — написал Пушков в твиттере.
По мнению сенатора, это демонстрирует "нулевую готовность" Киева к переговорам.
В начале октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", предполагающую введение закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведение там местных выборов.
Украинские националисты назвали подписание документа капитуляцией и провели серию митингов по стране.
Также стороны договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском. При этом представители ДНР и ЛНР обвинили Киев в неоднократном срыве разведения войск. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко ранее подчеркнул, что без завершения этого процесса говорить о проведении саммита преждевременно. Кроме того, в Кремле отмечали, что сроки проведения "нормандского саммита" пока не могут быть озвучены, так как одна из сторон отходит от Минских соглашений.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru