Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T21:13Z
https://ria.ru/20191026/1560261151.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/02/1559680262_0:265:2983:1943_1036x0_80_0_0_4950bcf55a71dbbdcfef42c0e7776f61.jpg
РИА Новости
Республика Мордовия

Глава Мордовии передал в музей ЧМ-2018 в Саранске мяч с автографом Роналду

21:13 26.10.2019
1
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВладимир Волков
Владимир Волков
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков передал в музей чемпионата мира по футболу в Саранске футбольный мяч с автографом Криштиану Роналду, игравшего за сборную Португалии на стадионе "Мордовия Арена" прошлым летом, сообщает пресс-служба правительства региона.
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе в Саранске прошли четыре матча чемпионата мира: между сборными Перу и Дании 16 июня, Колумбии и Японии 19 июня, Ирана и Португалии 25 июня и Панамы и Туниса 28 июня.
Нападающий ФК Ювентус Криштиану Роналду
22 октября, 22:12РСпорт
Роналду сравнялся с Хави по числу матчей в еврокубках
"Глава Мордовии в субботу, 27 октября, осмотрел экспозицию, посвященную чемпионату мира по футболу в 2018 году в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени Воронина. Волков передал в музей чемпионата мира по футболу в Саранске четыре футбольных мяча с автографами игроков всех матчей, состоявшихся в дни мундиаля в Саранске, в том числе – Криштиану Роналду", - говорится в сообщении.
Осмотрев экспозицию, глава региона посетовал, что она "не отражает весь масштаб и значимость этого события для республики".
"Все мы помним дни, когда матчи чемпионата мира по футболу проходили в столице Мордовии. Какая это была радость, единение тысяч людей разных национальностей и вероисповедования, какие хороводы дружбы были на улицах Саранска, сколько гостей, историй, красочных мероприятий – ничто из этого не должно исчезнуть из нашей памяти", - заявил Волков.
Глава региона поручил региональному министерству культуры совместно со специалистами музея собрать исчерпывающие материалы по теме ЧМ-2018 в Мордовии.
"Это должны быть фото- и видеоматериалы из личных архивов обычных людей и тех, кто организовывал чемпионат в Мордовии, символы и истории ЧМ-2018 – собрать нужно все интересное и значимое", - сказал Волков.
Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду
6 октября 2015, 18:52РСпорт
Криштиану Роналду подарил свою фотографию с автографом сыну Романа ШироковаНападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду подарил сыну полузащитника московского "Спартака" и сборной России по футболу Романа Широкова свою фотографию с автографом.
Принято решение, что экспозиции будет две – в краеведческом музее имени Воронина и на территории стадиона "Мордовия Арена".
Отмечается, что часть экспонатов действующей выставки ранее были переданы в музей самим Волковым. В их числе - сувениры, которые презентовали послы города-организатора и высокие гости, посетившие Саранск в дни мундиаля, а также личный фан-ID главы Мордовии.
000000
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Криштиану Роналду
Республика МордовияПортугалияМордовияСаранскСпорт
Рекомендуем
Наталья Водянова на пресс-конференции в РИА Новости
Супермодель Наталья Водянова отдыхает с детьми в Сочи и Адыгее
РИА
Новости
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин поделился планами работы на посту главы реготделения ЕР
Полиция
В Нижнем Новгороде проверяют ролик блогера, надевшего полицейскую форму
Врач
Израильские врачи будут лечить девочку из Башкирии с деформированным лицом
Лента
новостей
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
В Кировской области после крупного ДТП госпитализировали шесть человек
Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии Единая Россия. 24 октября 2019
Три губернатора готовы возглавить региональные отделения "Единой России"
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Мать сбитого под Кировом мальчика пожаловалась на следственный эксперимент
Подглядывающая за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
"Подглядывающая" за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Автомобиль Следственного комитета РФ
После убийства военным восьми сослуживцев возбудили уголовное дело
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
21:19Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций
Лента новостейМолния