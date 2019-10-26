Глава Мордовии передал в музей ЧМ-2018 в Саранске мяч с автографом Роналду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков передал в музей чемпионата мира по футболу в Саранске футбольный мяч с автографом Криштиану Роналду, игравшего за сборную Португалии на стадионе "Мордовия Арена" прошлым летом, сообщает пресс-служба правительства региона.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе в Саранске прошли четыре матча чемпионата мира: между сборными Перу и Дании 16 июня, Колумбии и Японии 19 июня, Ирана и Португалии 25 июня и Панамы и Туниса 28 июня.

"Глава Мордовии в субботу, 27 октября, осмотрел экспозицию, посвященную чемпионату мира по футболу в 2018 году в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени Воронина. Волков передал в музей чемпионата мира по футболу в Саранске четыре футбольных мяча с автографами игроков всех матчей, состоявшихся в дни мундиаля в Саранске, в том числе – Криштиану Роналду", - говорится в сообщении.

Осмотрев экспозицию, глава региона посетовал, что она "не отражает весь масштаб и значимость этого события для республики".

"Все мы помним дни, когда матчи чемпионата мира по футболу проходили в столице Мордовии. Какая это была радость, единение тысяч людей разных национальностей и вероисповедования, какие хороводы дружбы были на улицах Саранска, сколько гостей, историй, красочных мероприятий – ничто из этого не должно исчезнуть из нашей памяти", - заявил Волков.

Глава региона поручил региональному министерству культуры совместно со специалистами музея собрать исчерпывающие материалы по теме ЧМ-2018 в Мордовии.

"Это должны быть фото- и видеоматериалы из личных архивов обычных людей и тех, кто организовывал чемпионат в Мордовии, символы и истории ЧМ-2018 – собрать нужно все интересное и значимое", - сказал Волков.

Принято решение, что экспозиции будет две – в краеведческом музее имени Воронина и на территории стадиона "Мордовия Арена".