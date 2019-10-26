В Кировской области после крупного ДТП госпитализировали шесть человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Шесть человек доставлены в Нолинскую районную больницу после ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля ВАЗ в Кировской области, где погибли четыре человека, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главврача регионального центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова Михаил Яговкин.

Около 17.00 в субботу на трассе в Нолинском районе ДТП: легковой автомобиль ВАЗ-21014 столкнулся с микроавтобусом "Форд", который следовал по маршруту "Вятские Поляны-Малмыж-Киров". В результате ДТП пострадали, по предварительным данным, 13 человек, из них на месте погибли четыре человека, в том числе одна несовершеннолетняя.

"В центральную районную больницу города Нолинска доставлены шесть пострадавших в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии, у них тяжелые сочетанные травмы, у четырех пациентов состояние средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь в полном объеме. Трое пациентов отказались от госпитализации - у них мелкие ушибы и ссадины", - рассказал Яговкин.

Он подчеркнул, что на место происшествия выехала бригада центра травматологии и ортопедии в составе травматологов, нейрохирурга, анестезиолога.