В центре медицины катастроф уточнили число пострадавших в ДТП в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 26 окт – РИА Новости. Двое из девяти получивших травмы в перевернувшемся вахтовом автобусе в Кузбассе госпитализированы, остальных отпустили на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра медицины катастроф по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что вахтовый автобус, принадлежащий подрядной организации шахты "Талдинская-Западная-2" АО "СУЭК-Кузбасс", находящийся на аутсорсинге, перевернулся в районе поворота на поселок Севск. Было известно о девяти пострадавших, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Прокопьевскую областную ортопедо-хирургическую больницу. По информации регионального главка МВД, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.