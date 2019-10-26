Сотрудники МЧС спасли двух человек, пострадавших в ДТП в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Спасатели деблокировали ребенка и взрослого из покореженных в результате ДТП автомобиля и микроавтобуса в Кировской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Около 17.00 в субботу в деревне Перевоз Нолинского района произошло столкновение микроавтобуса "Форд" и автомобиля ВАЗ-2114. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе 15-летняя девочка, 10 человек получили различные травмы.

"Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего ребенка из автомобиля ВАЗ и пассажира из микроавтобуса, а также извлекли тела четырех погибших из легкового автомобиля. Пострадавшие доставлены в Нолинскую ЦРБ", - говорится в сообщении ведомства.

СК начал проверку по факту аварии.