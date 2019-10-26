Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T20:36Z
https://ria.ru/20191026/1560260575.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1036x0_80_0_0_0fcaa74063f03671d2c0f01cbd2e681b.jpg
РИА Новости

Сотрудники МЧС спасли двух человек, пострадавших в ДТП в Кировской области

20:36 26.10.2019
1124
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Спасатели деблокировали ребенка и взрослого из покореженных в результате ДТП автомобиля и микроавтобуса в Кировской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Около 17.00 в субботу в деревне Перевоз Нолинского района произошло столкновение микроавтобуса "Форд" и автомобиля ВАЗ-2114. В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе 15-летняя девочка, 10 человек получили различные травмы.
Врач скорой медицинской помощи
Вчера, 17:40РИА Новости
В Саратовской области трое детей пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом
"Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего ребенка из автомобиля ВАЗ и пассажира из микроавтобуса, а также извлекли тела четырех погибших из легкового автомобиля. Пострадавшие доставлены в Нолинскую ЦРБ", - говорится в сообщении ведомства.
СК начал проверку по факту аварии.
"В настоящее время следователями по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК по региону.
320301
Обсудить 0
Следственный комитет РФМЧС РФКировская областьПроисшествия
Рекомендуем
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
РИА
Новости
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
В Кировской области после крупного ДТП госпитализировали шесть человек
Лента
новостей
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
В МВД назвали причину ДТП с четырьмя погибшими в Кировской области
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Сцена шоу Голос
Участник шоу "Голос" объяснил, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участница фольклорного коллектива Бурановские бабушки Наталья Пугачева
Умерла солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
21:19Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций
Лента новостейМолния