Сумма контракта между РЖД и ДР Конго может составить $500 миллионов

Первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин и министр транспорта и коммуникаций ДРК Дидье Мазенгу Муканзу в среду подписали меморандум о сотрудничестве в рамках экономического форума "Россия-Африка" в Сочи. Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта. Для реализации подписанного меморандума стороны создадут совместную рабочую группу экспертов.