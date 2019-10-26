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РИА Новости

Премьер Грузии назвал размер ущерба от запрета на авиасообщение с Россией

20:17 26.10.2019 (обновлено: 22:14 26.10.2019)
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© Depositphotos / BoneKotСамолет грузинской авиакомпании Airzena
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
© Depositphotos / BoneKot
Самолет грузинской авиакомпании Airzena. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле Россия ввела запреты на авиасообщение. Такие данные привел премьер-министр Георгий Гахария.
"После того как российская сторона запретила осуществление рейсов в июле, <…> за пять месяцев бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов. Доходы от туризма на сегодня перевалили за два миллиарда, и это реальные деньги", — сказал глава правительства на встрече с жителями края Самегрело — Земо-Сванети.
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Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Минтранс России сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. В начале сентября вице-премьер Максим Акимов говорил, что Минтранс пока не представил в правительство соответствующих предложений.
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Георгий ГахарияРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Это был их выбор, ни чего интересного
26 октября, 20:27
Rog Guka
3800000
Вот ещё бы некоторым наши оппозиционерам и депутатам/чинушам привить подобное понимание свободы слова - сказать-то ты можешь что угодно, только после некоторых слов, рискуешь остаться без трусов по жизни.
26 октября, 20:46
ШдШампунь для Мозга
3220001
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