В МВД назвали причину ДТП с четырьмя погибшими в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Причиной столкновения микроавтобуса с легковой машиной в Кировской области, при котором погибли четыре человека, стал выезд одной из машин на встречную полосу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД.

Около 17.00 в субботу в деревне Перевоз Нолинского района произошло столкновение микроавтобуса "Форд" и встречного автомобиля ВАЗ-2114. В результате происшествия погибли четыре человека.

"На данный момент количество пострадавших при столкновении увеличилось до 10 человек, среди них есть как взрослые, так и дети. Среди погибших – девочка-подросток 2004 года рождения", - рассказали в ведомстве.