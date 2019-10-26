Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T20:13Z
https://ria.ru/20191026/1560259849.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156025/99/1560259977_0:93:1000:657_1036x0_80_0_0_e7323b6ffa951c0fe4416c3135756d84.jpg
РИА Новости

В МВД назвали причину ДТП с четырьмя погибшими в Кировской области

20:06 26.10.2019 (обновлено: 20:13 26.10.2019)
1596
© Фото : ГУ МЧС России по Кировской областиДТП в Кировской области. 26 октября 2019
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Причиной столкновения микроавтобуса с легковой машиной в Кировской области, при котором погибли четыре человека, стал выезд одной из машин на встречную полосу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД.
Около 17.00 в субботу в деревне Перевоз Нолинского района произошло столкновение микроавтобуса "Форд" и встречного автомобиля ВАЗ-2114. В результате происшествия погибли четыре человека.
"На данный момент количество пострадавших при столкновении увеличилось до 10 человек, среди них есть как взрослые, так и дети. Среди погибших – девочка-подросток 2004 года рождения", - рассказали в ведомстве.
Там сообщили, что, по предварительным данным, причиной столкновения стал выезд одной из машин на встречную полосу. "На данный момент я не могу сказать, кто именно – микроавтобус или ВАЗ – выехал на встречку", - сказал собеседник агентства.
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Вчера, 17:34РИА Новости
В Алтайском крае объявили траур по погибшим в крупном ДТП
2101211
Обсудить 0
МВД РФКировская областьПроисшествия
Рекомендуем
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
РИА
Новости
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Лента
новостей
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В Алтайском крае объявили траур по погибшим в крупном ДТП
Сцена шоу Голос
Участник шоу "Голос" объяснил, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участница фольклорного коллектива Бурановские бабушки Наталья Пугачева
Умерла солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
В ГИБДД уточнили число пострадавших в крупном ДТП в Кировской области
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
ДТП в Кировской области. 26 октября 2019
В Кировской области после крупного ДТП госпитализировали шесть человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
Лента новостейМолния